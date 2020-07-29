陸優化營商環境 獲巨大成就

世界銀行27日對外發佈題為《中國優化營商環境的成功經驗—改革驅動力與未來改革機遇》的專題報告。報告認為，中國近年來在「放管服」改革優化營商環境領域取得了巨大成就，建議中國繼續在全國範圍內複製北京和上海的改革。

中新社報導，報告圍繞《全球營商環境報告》中開辦企業、獲得電力、辦理建築許可等多個指標領域介紹了中國採取的有效改革舉措，為全球其他經濟體優化營商環境提供借鑒，推動全球營商環境水平整體提升。

報告表示，中國成功的關鍵驅動力包括：國家和國際知識共享、對改革議程的有力執行和對成果的問責制、強有力的私營部門參與以及對改革議程的大力利用電子政務服務等。報告同時指出中國改善營商環境還面臨一些挑戰，並提出了具體的改革建議。

近年來，中國以參與世界銀行全球營商環境評估為抓手，大力營造穩定公平透明、可預期的營商環境，營商環境全球排名持續大幅提升，在2019年世界銀行營商環境評估中位列第31位。中國連續兩年被世界銀行評選為全球營商環境改善幅度最大的10個經濟體之一，被採信的改革數量位居全球前三，已成為全球主要經濟體中營商環境改善幅度最大的經濟體。

中國財政部表示，下一步將繼續會同有關部門和城市，對標國際一流水平，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，為做好「六穩」工作、落實「六保」任務提供有力保障。