第3屆進博會「倉展銷」一體化

距第三屆中國國際進口博覽會開幕日不到100天。作為世界上首個以進口為主題的大型國家級展會，進博會不僅僅只是為期6天的展會，更是中國市場對外開放的一扇大門。

中新社報導，上海海關副關長葉健表示，今年進博會將完善保稅展示展銷常態化業務，建立標準化業務流程、完善區塊鏈業務試點，形成聯動長三角、服務全國、輻射亞太的常態化保稅展示展銷集散地。 截至目前貿易港已成功吸引來自57個國家和地區的139家企業和組織入駐，累計接待客流超過560萬人次、國內外專業採購商團隊6500餘次，舉辦各類商貿活動300餘場，今年以來平台促成上下游交易額超過60億元人民幣。

過去食品類商品一般都是在進博會前夕空運到上海，不僅運輸成本昂貴，同時貨物量也不好掌握。上海虹橋國際進口商品展銷有限公司總經理蔡軍表示，現在通過「政府主導、海關監管、國企運營」的模式，虹橋品匯的保稅倉依託虹橋商務區保稅物流中心（B型），實現「倉展銷」一體化，為展品和消費者搭一座橋，讓企業可以根據市場反應靈活調貨。

「哥倫比亞朗姆酒、加拿大龍蝦、北極海參、西班牙火腿、馬來西亞榴蓮……」在進博會「6+365」一站式交易服務平台，展品變商品的流程越來越簡單。

今年首次參加進博會的比利時國宴級冰淇淋品牌「Quci」（遇喜）就是這一制度的獲益者，藉助保稅物流中心，讓「遇喜」冰淇淋無需考慮貨物存放，並能提前在虹橋品匯進行銷售。遇喜（上海）食品有限公司中國區總經理梁小秋表示，「未展先銷」模式讓企業能够提前確定重點推廣品類，從而更好地將產品落地中國市場。

哥倫比亞駐上海總領事露絲·海倫娜·艾徹維麗表示，哥倫比亞的企業非常希望能到進博會的大舞台上，企業都把進口博覽會當成一個絕佳機遇，他們期待把哥倫比亞好的產品帶到中國，同時也渴望在進博會上學習世界上最先進的產品和服務。

來自法國的樂斯福集團，第三次參展進博會，樂斯福企業宣傳負責人耿曉龍坦言，進博會不只是獲取新客戶的平台，更是相互交流、汲取創新經驗的平台。在進博會上，不僅能找到更廣闊的銷售渠道，還能發現新的供應商和新的合作夥伴，優化樂斯福在中國和全球的市場佈局。