滬民營企業總部 193家獲授牌

上海市政府27日向40家民營企業總部頒發了牌匾。此次授牌的民營企業是上海認定的193家民營企業總部的代表，這些企業涵蓋了製造、批發零售、交通運輸、信息服務、建築、房地產、金融、文化、居民服務等行業，年業務收入超過2萬億元人民幣、吸納就業近30萬人。

中新社報導，上海市政府副秘書長尚玉英在授牌儀式上說，民營企業對於穩定經濟增長、促進創新發展、增加就業崗位、增強市場活力具有重要作用，上海的發展離不開民營總部企業的積極參與。當前，上海正奮力奪取新冠肺炎疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利，上海將落實好紓困惠企政策，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，全力支持各類企業在滬安心經營、做大做強。

上海均瑤（集團）有限公司董事長王均金表示，上海營商環境良好，在上海經商辦企業，感受到市場化、法治化、國際化的氛圍，上海總部政策的落地、落實，將進一步推動廣大民營企業做強做優。