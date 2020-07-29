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甘肅貿易夥伴 哈薩克穩居首位

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

甘肅省發展和改革委員會主任康軍28日披露，2020年上半年，甘肅在「一帶一路」沿線國家實際投資額占對外投資額的72.5%，與「一帶一路」沿線國家實現貿易額76.2億元（人民幣，下同）。其中，哈薩克穩居甘肅貿易夥伴首位。

中新社報導，康軍作《甘肅省2020年上半年國民經濟和社會發展計畫執行情況的報告》時表示，該省對外開放水平不斷提升，高質量合作共建「一帶一路」，建立外貿企業「一對一」聯繫機制，幫助外貿企業復工，並首發「中吉烏」公鐵聯運國際貨運航班。

上半年，甘肅對哈薩克進出口29.6億元，增長16.9%，占全省外貿總值的17.4%。據蘭州海關統計，受疫情影響，今年上半年，甘肅省外貿進出口總值170.2億元，與去年同期相比下降9.6%。6月當月，該省外貿進出口重回正增長，進出口總值26.1億元人民幣，增長3.5%。農產品出口繼續保持增長態勢。　　

康軍表示，下一步，該省將持續推進蘭州、酒泉國家物流樞紐建設，支持「一帶一路」供應鏈大數據中心建設，穩定運營中歐、中亞、南亞、陸海新通道國際班列。同時，加快推進蘭州、天水跨境電商綜合試驗區建設，助力外貿企業出口轉內銷，多措並舉保外貿企業、穩外貿出口，有序推進國際產能合作。

一帶一路 人民幣 電商

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