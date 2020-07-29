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黃金回購量 同比增近163%
中國黃金協會28日發布的數據顯示，2020年上半年中國黃金產量170.07噸，黃金消費量323.29噸，同比分別下降5.87%和38.25%，同期黃金回購同比增長了162.88%。
中新社報導，2020年上半年，國內原料黃金產量為170.07噸，與2019年同期相比減產10.61噸，同比下降5.87%。中國黃金協會稱，從二季度開始，隨國內疫情緩解、復工復產率迅速提升以及國際黃金價格快速上漲，國內黃金生產全面恢復正常。二季度國內黃金產量環比增長5.81%；黃金消費量持續回升，二季度同比降幅度較一季度收窄22個百分點。
2020年上半年，中國黃金實際消費量323.29噸，與2019年同期相比下降38.25%。其中黃金首飾207.87噸，同比下降42.06%；金條及金幣76.98噸，同比下降32.12%。伴隨著金價的上漲並持續高位運行，部分投資者在看到盈利空間後選擇回購變現，黃金回購業務日趨火熱，上半年黃金回購量同比增長162.88%。
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