上汽外銷量 上半年13.2萬輛

中新社報導，上汽集團今年上半年實現海外整體銷量13.2萬輛，繼續保持中國行業第一，佔中國車企海外總銷量的34%，其中，自主品牌銷量佔比近60%，達7.9萬輛，同比增長17.3%。目前上汽的產品和服務已經進入全球60多個國家和地區。

上汽集團國際業務部總經理余德27日在上汽MG名爵品牌海外經銷商大會上說，過去十年中，上汽是中國第一家有系統、有規劃、成建制走向海外的車企，通過結合海外不同區域市場特點，多渠道、多形態打造上汽品牌全球形象，上汽開創了一條中國汽車企業「走出去」的差異化道路，在海外構建包括創新研發中心、生產製造基地、營銷服務中心、供應鏈中心及金融公司在內的汽車產業全價值鏈。

作為中國汽車集團中產品型譜最完整的企業之一，上汽也有足够多產品可以充分滿足海外消費者需求，余德說，「在海外，當地消費者需要什麼車，我們就在自主品牌產品型號中挑選出來提供給他們」。

據瞭解，上汽聯合阿里開創「互聯網汽車」新品類，在中國起到了行業引領的作用，並成功將優勢轉移到國外，推動智能網聯成果走出去。面向國際市場的「i-Smart」智能網絡連接系統已在30多個海外車型上使用，激活用戶超過7.5萬。

上汽集團方面表示，上汽墨西哥公司即將於今年8月開業，年內上汽還將登陸西班牙、瑞士和德國等歐洲國家，以及馬來西亞、越南、緬甸等東盟國家。同時，歐洲、澳新、中東的消費者有望在近期體驗具備智能網聯功能的上汽新能源車型，包括車聯車控、實時導航、語音服務等功能。