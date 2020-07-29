投資超百億元 佛山智慧產業園動工

平謙國際智慧產業園項目27日在廣東佛山南海正式動工建設，該項目計畫總投資額超105億元（人民幣，下同），占地面積592畝。

中新社報導，平謙國際總部位於香港，是中國工業地產開發運營商之一，致力於為國際高端製造商在華提供專業服務。此次在佛山南海建設的智慧產業園項目，亦是該企業布局粵港澳大灣區的重點園區。該項目預計2021年末完工，屆時將提供符合工業4.0時代要求的六星級人工智能工業地產服務。

該項目將依據粵港澳大灣區製造業集群定位，重點引進以海內外先進製造業為主的世界500強企業以及行業龍頭企業，包括新能源汽車配套、高端製造、人工智能、新材料、精密工程、工業自動化等新興產業。

該項目是佛山南海近年來引進的投資額最高的重點工業產業項目。作為珠三角製造業重鎮，南海近年來做大做強先進製造業集群，加快構建面向未來的現代產業體系，推動產業向中高端邁進，並積極引進和培育一大批關聯產業項目及重大科創平台；此外，還啟動實施「騰雲計畫」，為本土4萬家製造業企業轉型升級賦能。