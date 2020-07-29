二季度家電市場 復甦至去年水平

2020年上半年中國家電消費受疫情衝擊明顯，但到二季度已復甦至去年同期水平。中國電子信息產業發展研究院27日發布的《2020上半年中國家電市場報告》顯示，今年上半年，中國家電市場零售額規模為3690億元（人民幣，下同），比去年同期下降14.13%。

中新社報導，報告顯示，上半年絕大多數家電品類出現不同程度的市場萎縮，遭遇「量額齊跌」，但是消毒櫃、末端淨水設備、洗碗機、除蟎儀等以除菌消毒為主打功能的產品銷售增長明顯。

受「宅經濟」影響，烹飪類小廚電如空氣炸鍋、煎烤機、廚師機、破壁機等，清潔類小家電如清洗機、電拖把、掃地機器人、吸塵器等銷量大漲。

互聯網零售渠道對家電市場的快速復甦起到了關鍵作用，報告稱，今年上半年，中國線上家電產品零售額為1913億元，同比增7.23%，線上渠道占整體家電零售額的比率達51.84%，家電成為繼圖書、3C電子產品後，又一個線上分額超過半壁江山的產品門類。

報告顯示，隨著疫情防控向好態勢發展和各項促進消費政策的落地生效，市場銷售明顯好轉，迅速復甦至去年同期水平。