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深圳上半年GDP 從-6.6%到+0.1%
深圳市統計局28日發布今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟運行回升態勢明顯，地區生產總值（GDP）實現正增長，比上年同期增長0.1%，而這一數據在一季度時為負6.6%。
中新社報導，今年上半年深圳地區生產總值12634.30億元（人民幣，下同），較上年同期增長0.1%，較一季度回升6.7個百分點。其中，深圳的工業生產正加快恢復，上半年，規模以上工業增加值同比下降1.6%，降幅較一季度收窄12.1個百分點；固定資產投資增速逐月回升，上半年，全市固定資產投資同比增長7.8%，增速較一季度提高23.9個百分點。
進出口總額1.34萬億元接近上年同期水平，其中出口達7150.4億元，仍位居中國大中城市首位，特別是第二季度進出口值同比由一季度下降11.6%轉為增長9.9%，反彈勢頭十分明顯；金融機構存貸款餘額保持較快增長，截至6月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額93980.38億元，同比增長16.7%，貸款餘額65323.02億元，同比增長15.5%，顯示深圳金融支持實體經濟發展仍然「彈藥充足」。
分析認為，面對新冠疫情影響，以及全球經濟大環境不景氣挑戰，深圳交出的這份半年報實屬不易。
早在2月7日，深圳出台《深圳市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業共度難關的若干措施》，即深圳惠企16條政策，通過減免、補貼、緩繳等各種方式為企業直接減負超600億元，其中財政支持超100億元。
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