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廣州二季度生產總值 轉正增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第二季度廣州地區生產總值已轉為正增長，圖為上周舉辦的第五屆中國（廣州）國際新能源、節能及智能汽車展覽會。（中新社）
第二季度廣州地區生產總值已轉為正增長，圖為上周舉辦的第五屆中國（廣州）國際新能源、節能及智能汽車展覽會。（中新社）

廣州市統計局27日公布今年上半年經濟運行情況：2020年上半年，廣州市地區生產總值（GDP）為10968.29億元（人民幣，下同），同比下降2.7%。值得一提的是，第二季度廣州地區生產總值已轉為增長，同比增0.9%。

中新社報導，今年上半年，該市第一產業增加值為116.17億元，同比增長4.4%；第二產業增加值為2838.07億元，同比下降7.0%；第三產業增加值為8014.05億元，同比下降0.8%。信息服務業、金融業增加值同比分別增長14.3%、8.1%，起到支撐作用。

第二季度當季廣州地區第一、二、三產業增加值全面實現正增長，第一產業同比增長6.2%，比一季度提高3.8個百分點；第二產業由一季度下降17.5%轉為同比增長1.7%；第三產業同比增長0.4%，較一季度提高2.6個百分點，經濟活躍度總體呈現加快回升態勢。

上半年社會消費品零售總額同比下降10.4%。當中，批發和零售業零售額下降7.5%，住宿和餐飲業零售額下降40.3%。但消費市場持續好轉，尤其與「吃用」、「健康」密切相關的商品銷售暢旺，全市限額以上糧油食品、中西藥品類商品零售額同比增長高達44.0%和35.8%，日用品零售額同比增長19.6%。

至6月末，廣州市金融機構本外幣存貸款餘額11.63萬億元，同比增長14.2%，其中，金融機構本外幣存款餘額6.48萬億元，同比增長13.0%。金融機構本外幣貸款餘額5.15萬億元，同比增長15.9%，其中，企事業單位短期貸款同比增長18.3%，中長期貸款同比增長19.1%。

廣州市統計局負責人表示，一系列數據表明，廣州主要指標表現逐月改善，經濟運行在疫情等衝擊中體現韌性，特別從需求領域來看，消費市場穩步復蘇，固定資產投資轉為正增長，製造業民間投資、新基建投資加速，民營企業對新興市場外貿較快增長等，這些都是廣州下半年經濟加速復甦的強勁動能。

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