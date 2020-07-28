習近平致詞：亞投行應成為促進成員發展新平台

大陸國家主席習近平28日在亞洲基礎設施投資銀行第五屆理事會年會視頻會議上致詞表示，亞投行應成為促進成員共同發展、推動構建人類命運共同體的新平台，各成員要把亞投行打造成推動全球共同發展的新型多邊開發銀行、與時俱進的新型發展實踐平台、高標準的新型國際合作機構和國際多邊合作新典範。

新華社報導，習近平指出，2013年年底，大陸籌建亞洲基礎設施投資銀行，推動亞洲地區基礎設施建設和互聯互通，深化區域合作，實現共同發展，開業4年多來，亞投行堅持國際性、規範性、高標準，實現良好開局，從最初57個創始成員，發展到如今已有六大洲102個成員，展現了專業、高效、廉潔的新型多邊開發銀行的嶄新形象。

他強調，要解決經濟全球化進程中出現的矛盾，各國應努力形成更包容的全球治理、更有效的多邊機制、更積極的區域合作，亞投行應成為促進成員共同發展、推動構建人類命運共同體的新平台。

習近平說，第一，是聚焦共同發展，把亞投行打造成推動全球共同發展的新型多邊開發銀行。亞投行應致力於服務所有成員發展需求，提供更多高品質、低成本、可持續的基礎設施投資，既要支持傳統基礎設施，也要支持新型基礎設施，為促進亞洲及其他地區經濟社會發展提供新動力。

第二，是勇於開拓創新，把亞投行打造成與時俱進的新型發展實踐平台。亞投行應創新發展理念、業務模式、機構治理，透過靈活多樣的發展融資產品，促進互聯互通，推動綠色發展，支持技術進步。

第三，是創造最佳實踐，把亞投行打造成高標準的新型國際合作機構。亞投行要把遵循國際通行標準、尊重普遍發展規律與適應各成員自身發展的實際需要結合起來，創造國際發展合作最佳實踐。

第四，是堅持開放包容，把亞投行打造成國際多邊合作新典範。要堅持共商共建共享原則，順應世界經濟格局調整演變趨勢，和更多發展夥伴開展合作，推動區域經濟一體化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平強調，大陸始終支持多邊主義、踐行多邊主義，以開放、合作、共贏精神和世界各國共謀發展，大陸將繼續與各成員一同支持亞投行、辦好亞投行，為國際社會應對風險挑戰、實現共同發展做出更大貢獻。