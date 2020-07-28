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陸上半年黃金消費大跌逾3成 金價卻高漲回購業務熱

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸上半年金價逆勢上漲並持續高位運行，使得黃金回購業近期也日趨火熱。（圖／取自中新網）
大陸上半年金價逆勢上漲並持續高位運行，使得黃金回購業近期也日趨火熱。（圖／取自中新網）

中國黃金協會數據顯示，今年上半年大陸黃金產量170.07噸，黃金消費量323.29噸，較去年同期分別下降5.87%和38.25%。雖消費下滑，金價卻逆勢上漲並持續高位運行，部分投資者在看到盈利空間後選擇回購變現，大陸黃金回購業近期也日趨火熱。

據路透報導，中國黃金協會發布的新聞稿指出，雖然上半年大陸黃金消費整體不理想，但金條金幣的表現依然可圈可點，第二季金條金幣銷量僅小幅下降。此外，伴隨著金價的上漲並持續高位運行，部分投資者在看到盈利空間後選擇回購變現，黃金回購業務日趨火熱，上半年黃金回購量較去年同期增長162.88%，因受疫情防控和線下回購業務火爆影響，黃金線上回購業務量也明顯增加。

中國黃金協會表示，受新冠肺炎疫情蔓延引發的資本市場資金避險需求以及寬鬆貨幣政策引發的通貨膨脹憂慮影響，黃金避險和抵禦通貨膨脹功能突顯，黃金交易量大幅上升，黃金ETF等投資產品受追捧。

今年初，受疫情影響，大陸全國黃金累計產量較去年大幅下降，但從第二季開始，隨著大陸國內疫情緩解、復工復產率的迅速提升以及國際黃金價格的快速上漲，大陸黃金生產全面恢復正常，第二季大陸黃金產量月增長5.81%。同時，大陸各項促消費政策的落地生效，黃金消費量也持續回升，第二季黃金銷量年降幅較第一季縮小22個百分點。

疫情 金價 新冠肺炎

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