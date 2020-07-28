陸官方：今年用於公衛建設的投資是去年兩倍

大陸國家發展和改革委員會社會司司長歐曉理今（28）日透露，今年大陸中央預算內投資用於公共衛生相關項目建設的投資總量，是去年的兩倍，未來將支持每個省份改造升級1至3所重大疫情救治基地。

中新社報導，歐曉理今在國新辦舉行的記者會上坦言，這次新冠疫情暴露出大陸公共衛生體系的一些弱點和問題。特別是與疫情初期爆發式需求相比，發燒門診的收治、傳染病救治的床位、重要的醫療設備以及醫療物資等，在短期內都出現一定短缺。

歐曉理透露，今年大陸中央預算內投資用於公共衛生相關項目建設的投資總量，是2019年的兩倍，集中支持公共衛生領域的建設。下一步將引導地方統籌用好抗疫特別國債、地方政府專項債券等資金管道，完成公共衛生項目的建設，為在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復提供有力的支撐和保障。

歐曉理稱，未來一段時間將重點透過加強相關醫療衛生機構建設，強化七項能力，完善三個保障。七項能力包括：強化發燒門診的接診能力；強化可轉換傳染病區的收治能力；強化可轉換ICU的救治能力；強化實驗室的檢測能力；強化傳染病的檢測能力；強化醫療廢棄物的處置能力；強化應急救援能力。

三個保障則是：一是完善重大疫情救治保障，支持每個省份改造升級1至3所重大疫情救治基地，承擔危重患者救治和重要醫療設備儲備任務；二是應急醫療物資保障，引導醫療機構做好醫用口罩、防護服、防護眼罩等儲備，提升有效抵禦第一波需求衝擊的能力；三是應急醫療物資啟用預案保障，要求各地全面掌握定點醫院、方艙醫院等應急設施分布圖和啟用的次序表。