人行急發通知 向各大銀行展開線上消費貸款調查

疫情期間傳出銀行聯合貸款不良率過高，中國人民銀行發布緊急通知，今（28）日向各大銀行展開線上聯合消費貸款調查，其中，特別區分螞蟻花唄（螞蟻金服推出的一款可於支付寶消費時使用的消費信貸產品）和螞蟻借唄（支付寶下的網路借款平台）合作的消費貸款餘額、不良率和信用卡透支的不良率等。

21世紀經濟報導引述金融界人士稱，已經收到人行發布的「關於開展線上聯合消費貸款調查的緊急通知」。暫未對聯合貸款的規模以及比率作出限定，目前只是向各銀行統計消費類聯合貸款業務的相關訊息。

一位銀行業人士指出，人行會調查不良（率）可能因為市場都在傳言在疫情期間聯合貸款的不良（率）很高。

未來金融研究院博士侯本旗表示，人行可能是從系統性金融風險的角度關注此類業務。銀行承擔幾乎所有的風險，但客戶增長和風控主要靠聯合貸款機構。這種風險激勵不對稱的合作模式隱含著可怕的潛在風險。

「如果合作貸款機構為做大規模，而核准交易過於激進的客戶或實施數據操控，銀行發現時剎車已晚。」侯本旗說。