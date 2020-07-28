快訊

動滋券8組亂數種子出爐 中籤率5成7為三券最低

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

人行急發通知 向各大銀行展開線上消費貸款調查

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行發布緊急通知，向各大銀行展開線上聯合消費貸款調查。中新社
中國人民銀行發布緊急通知，向各大銀行展開線上聯合消費貸款調查。中新社

疫情期間傳出銀行聯合貸款不良率過高，中國人民銀行發布緊急通知，今（28）日向各大銀行展開線上聯合消費貸款調查，其中，特別區分螞蟻花唄（螞蟻金服推出的一款可於支付寶消費時使用的消費信貸產品）和螞蟻借唄（支付寶下的網路借款平台）合作的消費貸款餘額、不良率和信用卡透支的不良率等。

21世紀經濟報導引述金融界人士稱，已經收到人行發布的「關於開展線上聯合消費貸款調查的緊急通知」。暫未對聯合貸款的規模以及比率作出限定，目前只是向各銀行統計消費類聯合貸款業務的相關訊息。

一位銀行業人士指出，人行會調查不良（率）可能因為市場都在傳言在疫情期間聯合貸款的不良（率）很高。

未來金融研究院博士侯本旗表示，人行可能是從系統性金融風險的角度關注此類業務。銀行承擔幾乎所有的風險，但客戶增長和風控主要靠聯合貸款機構。這種風險激勵不對稱的合作模式隱含著可怕的潛在風險。

「如果合作貸款機構為做大規模，而核准交易過於激進的客戶或實施數據操控，銀行發現時剎車已晚。」侯本旗說。

疫情 中國人民銀行

延伸閱讀

美中陷緊張 人行評估：子彈省著用不必再趨寬鬆

1.7兆！人行今合併續作MLF和TMLF

釋放資金 人行重啟公開市場逆回購2120億元

穩企業、保就業 人行：信貸資金投向實體經濟

相關新聞

挺華為 華春瑩批龐培歐才是人權侵犯者

大陸外交部發言人華春瑩今（28）日透過推特回應美國國務卿龐培歐指「如果和華為做生意，就是和侵犯人權者做生意」的指控。

陸官方：今年用於公衛建設的投資是去年兩倍

大陸國家發展和改革委員會社會司司長歐曉理今（28）日透露，今年大陸中央預算內投資用於公共衛生相關項目建設的投資總量，是去...

人行急發通知 向各大銀行展開線上消費貸款調查

疫情期間傳出銀行聯合貸款不良率過高，中國人民銀行發布緊急通知，今（28）日向各大銀行展開線上聯合消費貸款調查，其中，特別...

互關領館後…美下一步？學者：經濟、軍事施壓北京

中美互關領事館，外交戰升級。中美關係的下一步要怎麼走？中國社會科學院美國問題專家張國慶指出，「不能排除」美方在金融經濟、軍事領域，有進一步挑釁舉動。南京大學國際關係學院教授朱鋒則表示，不要盲目誇大中美關係短期內完全失控的風險，中國一方面要做好準備，另一方面不需要過度憂慮和緊張。

禁「吃雞」？印度擬再封275款中國App

中國和印度6月中旬在喜馬拉雅山區邊界爆發衝突，造成兩國關係緊張。印度國內反中情緒高漲，繼對TikTok、微信等59款中國手機App下禁令後，27日又傳出要禁47款中國App，另外也將審查275款中國APP，其中包括玩家熟悉的「吃雞」。

深圳經濟恢復成長 上半年GDP從負6.6%到正0.1%

深圳市統計局今（28）日發布的今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟回升態勢明顯，地區生產總值(GDP)為正增長，比去年...

人民幣中間價再度收復7關口 離岸人民幣大幅反彈

中國外匯交易中心今（28）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.9895，升值134點，再度收復7關口。

遭前員工控訴 印度法院傳喚馬雲

路透報導，印度一家法院在審理一宗案件時，傳喚阿里巴巴及其創辦人馬雲。該案件中，阿里巴巴印度分公司一名前雇員宣稱，他因反對...

杭州數字經濟核心產業 增長10.5%

杭州市統計局、國家統計局杭州調查隊日前發佈2020年上半年杭州經濟運行情況。上半年，杭州實現生產總值7388億元（人民幣...

浙江 發1000萬元電影消費券

浙江省電影局表示，為助力電影市場復工復產，有效激發觀眾觀影熱情，提振電影行業復甦信心與決心，7月25日起，浙江將發放價值...

進博會一位難求 向辦展準備

中國國際進口博覽局日前通報第三屆進博會籌備順利，呈現出展覽規模更大、展區設置更優、展商質量更高等特點，全球展商熱情不減，...

廈門設分公司 東航打造空中絲路

早在30年前就入駐廈門、設立營業部的中國東方航空公司，日前在廈門揭牌成立東航廈門分公司，開啟東航全方位參與海峽西岸經濟區...

熱門新聞

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

長江今年最大洪水 過境重慶

國台辦：大陸銷毀台灣宗教團體出版佛書不屬實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。