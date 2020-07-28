快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

深圳經濟恢復成長 上半年GDP從負6.6%到正0.1%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
上半年深圳地區生產總值為人民幣1兆2,634.3億元，較去年同期增長0.1%。中新社資料照片
上半年深圳地區生產總值為人民幣1兆2,634.3億元，較去年同期增長0.1%。中新社資料照片

深圳市統計局今（28）日發布的今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟回升態勢明顯，地區生產總值(GDP)為正增長，比去年同期增長0.1%，而此一數據在第一季時為負6.6%。

數據顯示，上半年深圳地區生產總值為人民幣1兆2,634.3億元，較去年同期增長0.1%，較第一季回升6.7個百分點。

值得注意的是，深圳的工業生產正加快恢復，上半年規模以上工業增加值年減1.6%，降幅較第一季收窄12.1個百分點；固定資產投資增速逐月回升，上半年，全市固定資產投資年增7.8%，增速較第一季提高23.9個百分點；進出口總額人民幣1.34兆元，接近去年同期水準，其中出口達7,150.4億元，仍位居大陸大中城市之冠。

特別是第二季進出口值，由第一季的年減11.6%轉為增長9.9%，反彈勢頭十分明顯。

中新社引述分析認為，面對新冠疫情影響，以及全球經濟大環境不景氣挑戰，深圳交出的這份半年報，實屬不易。

深圳 人民幣

延伸閱讀

杭州數字經濟核心產業 增長10.5%

廣東、江蘇、山東 穩居陸GDP前三

青海GDP 20年增長近50倍

深圳文明養犬 年底前芯連心

相關新聞

大陸工業企業利潤 連二紅

大陸國家統計局公布，6月規模以上工業企業利潤總額人民幣6,665.5億元（約新台幣2.8兆元），年增11.5%，不僅連兩...

59款手機應用在印度被封禁 大陸駐印度使館回應了

印度政府上個月封禁包括微信在內的59款大陸背景手機應用，大陸駐印度使館發言人嵇蓉今（28）日對此作出回應，表明中方已就此...

深圳經濟恢復成長 上半年GDP從負6.6%到正0.1%

深圳市統計局今（28）日發布的今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟回升態勢明顯，地區生產總值(GDP)為正增長，比去年...

人民幣中間價再度收復7關口 離岸人民幣大幅反彈

中國外匯交易中心今（28）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.9895，升值134點，再度收復7關口。

大陸上半年黃金消費年減近四成

中國黃金協會今（28）日發布的報告顯示，今年上半年大陸黃金產量為170.07噸，黃金消費量323.29噸，分別年減5.8...

遭前員工控訴 印度法院傳喚馬雲

路透報導，印度一家法院在審理一宗案件時，傳喚阿里巴巴及其創辦人馬雲。該案件中，阿里巴巴印度分公司一名前雇員宣稱，他因反對...

新疆新增新冠肺炎確診病例57例 均在烏魯木齊市

大陸國家衛健委今（28）日披露，27日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例68例，其中境外移入病例4例（上海2例...

「貞潔女子的後代更聰明」河南中學校園文宣惹議論

日前有大陸網友反映：在河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場一側的「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後...

杭州數字經濟核心產業 增長10.5%

杭州市統計局、國家統計局杭州調查隊日前發佈2020年上半年杭州經濟運行情況。上半年，杭州實現生產總值7388億元（人民幣...

浙江 發1000萬元電影消費券

浙江省電影局表示，為助力電影市場復工復產，有效激發觀眾觀影熱情，提振電影行業復甦信心與決心，7月25日起，浙江將發放價值...

進博會一位難求 向辦展準備

中國國際進口博覽局日前通報第三屆進博會籌備順利，呈現出展覽規模更大、展區設置更優、展商質量更高等特點，全球展商熱情不減，...

廈門設分公司 東航打造空中絲路

早在30年前就入駐廈門、設立營業部的中國東方航空公司，日前在廈門揭牌成立東航廈門分公司，開啟東航全方位參與海峽西岸經濟區...

熱門新聞

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

長江今年最大洪水 過境重慶

國台辦：大陸銷毀台灣宗教團體出版佛書不屬實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。