深圳經濟恢復成長 上半年GDP從負6.6%到正0.1%

深圳市統計局今（28）日發布的今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟回升態勢明顯，地區生產總值(GDP)為正增長，比去年同期增長0.1%，而此一數據在第一季時為負6.6%。

數據顯示，上半年深圳地區生產總值為人民幣1兆2,634.3億元，較去年同期增長0.1%，較第一季回升6.7個百分點。

值得注意的是，深圳的工業生產正加快恢復，上半年規模以上工業增加值年減1.6%，降幅較第一季收窄12.1個百分點；固定資產投資增速逐月回升，上半年，全市固定資產投資年增7.8%，增速較第一季提高23.9個百分點；進出口總額人民幣1.34兆元，接近去年同期水準，其中出口達7,150.4億元，仍位居大陸大中城市之冠。

特別是第二季進出口值，由第一季的年減11.6%轉為增長9.9%，反彈勢頭十分明顯。

中新社引述分析認為，面對新冠疫情影響，以及全球經濟大環境不景氣挑戰，深圳交出的這份半年報，實屬不易。