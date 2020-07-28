禁「吃雞」？印度擬再封275款中國App

中國和印度6月中旬在喜馬拉雅山區邊界爆發衝突，造成兩國關係緊張。印度國內反中情緒高漲，繼對TikTok、微信等59款中國手機App下禁令後，27日又傳出要禁47款中國App，另外也將審查275款中國APP，其中包括玩家熟悉的「吃雞」。

印度電子及資訊科技部要求匿名官員告訴法新社，「我們又禁止了47款來自中國的手機App，這項持續的行動凸顯政府對於數據隱私及安全性的嚴正態度。」

這名官員表示「如同先前禁用的59款（中國App），這次47款App大多數也是基於同樣理由禁止，其中多款是先前被禁應用程式的輕量版或變化版。」

印度目前未有關於這項禁令的官方聲明，也沒有政府發布的相關命令，但主要媒體已廣泛報導這項消息。

另據印度經濟時報報導，其他275款中國App也可能因為類似考量列入擬禁名單，包括中國科技巨擘騰訊（Tencent）旗下高度熱門手遊「絕地求生」（PubG，俗稱 「吃雞」）、小米旗下的Zili、阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress），以及TikTok運營者字節跳動旗下的Resso和ULike 。

名單上還有一些來自其他中國互聯網和科技巨頭的APP，例如美圖、LBE Tech、玩美移動、新浪、網易遊戲以及遊族。

報導說，其中，Zili和Snack Video這兩款中國視頻軟件已經擠進了谷歌應用市場排行榜前10名，成為在印度取代被禁止的TikTok的有力競爭者。而據App分析公司Sensor Tower數據，印度是「絕地求生」的最大市場，它在印度目前已獲得大約1.75億次安裝量，約占總下載量的24%。

據這位知情人士表示，目前，印度政府正在對更多中國App及其投資情況進行評估。一位官員稱：「其中一些App是因為國家安全問題『上榜』，而另一些則與數據共享和隱私問題相關。」

此外，印度官員表示，政府還調查了據稱從這些App流向中國的數據，這些數據可能「對印度的主權和完全造成威脅」。

目前，印度政府發言人以及騰訊、快手、小米、字節跳動和阿里巴巴等公司都沒有對此作出回應。