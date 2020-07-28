封殺TikTok 美智庫：比華為難對付

美中對峙加劇，科技制裁恐踢鐵板，美國智庫認為，比起對中國電信設備製造商華為的禁止令措施，美國考慮封殺短影片平台TikTok面臨更多挑戰，因為美國從未將一款廣受歡迎的應用列入黑名單。

華爾街日報報導，華盛頓智庫New America的網路安全專家Samm Sacks稱，新冠疫情封鎖期間，數以百萬計的美國人使用TikTok尋求娛樂，這可能導致川普政府在考慮採取行動時謹慎行事的潛在障礙之一。

Sacks稱，美方正試圖找到平衡各方利益的方法，以免結果適得其反。

美國官員表示，擔心TikTok可能會將從美國流媒體影片中收集的數據傳遞給北京政府。TikTok的母公司為北京字節跳動。TikTok已表示，永遠不會這麼做。美國官員還越來越擔心不實資訊以及中國的宣傳內容在該應用上傳播。

川普政府有幾種方法可以限制TikTok，包括解除一項跨境合併交易，正是該交易讓TikTok在美國擁有了龐大用戶群。

美中對峙加劇，科技制裁恐踢鐵板，美國智庫認為，比起對中國電信設備製造商華為的禁止令措施，美國考慮封殺短影片平台TikTok面臨更多挑戰，因為美國從未將一款廣受歡迎的應用列入黑名單。

另一種可能是，川普動用他很少使用的國際緊急經濟權力，禁用與外國對手有關聯的社交媒體應用。此外，還可能尋求將TikTok納入美國商務部正在制定的禁止使用和安裝威脅美國國家安全的外國技術的規定。

另一種選項是將該應用列入所謂的「實體清單」。商務部曾利用該清單阻止美國公司向華為銷售產品。不過，與TikTok不同的是，華為在美國從來沒有面向消費者的重要市場。

熟悉相關問題的法律和網絡安全專家稱，將TikTok列入實體清單（實際上是出口黑名單）可能會迫使蘋果公司的App Store和Google的Google Play等應用程式供應商從其產品中下架TikTok，這可能會受到挑戰。

TikTok憑藉用戶自由創作的魔性舞蹈和音樂影片而爆紅。到目前為止，這款應用在美國通過蘋果App Store和Google Play下載的次數已經超過1.8億次。