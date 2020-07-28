快訊

動滋券8組亂數種子出爐 中籤率5成7為三券最低

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

互關領館後…美下一步？學者：經濟、軍事施壓北京

世界日報 / 記者羅印／綜合報導

中美互關領事館，外交戰升級。中美關係的下一步要怎麼走？中國社會科學院美國問題專家張國慶指出，「不能排除」美方在金融經濟、軍事領域，有進一步挑釁舉動。南京大學國際關係學院教授朱鋒則表示，不要盲目誇大中美關係短期內完全失控的風險，中國一方面要做好準備，另一方面不需要過度憂慮和緊張。

許多觀點認為，中美互關領館只是美國全面收緊對北京戰略中的關鍵一環，其後將引發骨牌效應。未來三個月，兩國或會發生更嚴重對抗，包括經濟和金融戰、外交對峙升級乃至斷交，最後直接走向熱戰。

張國慶昨接受香港中通社訪問時指出，「不能排除」美方在金融經濟、軍事領域，有進一步挑釁舉動，「因為美國現在不僅處於選戰周期，也處在以國務卿龐培歐為首的領導層精神錯亂周期。美國接下來應該會不斷挑釁中國，不斷試探底線，不斷壓制空間，但最終不會崩盤」。

華盛頓對北京的下一張牌會是什麼？環時引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘的說法稱，接下來川普政府會從多方面向中國大陸施壓，包括借香港和新疆問題進行法律制裁、指控中國對美進行滲透和竊取情報、在南海挑起軍事衝突，或要求德國和法國政府緊跟美國步伐，封堵華為等中國大陸科技企業等。

有媒體認為，在避免和中國大陸直接武力衝突的前提下，川普在大選前還有兩張牌可向北京打出，一是和台灣「建交」，二是突襲中國大陸的南海島礁。朱鋒認為，即便中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣「建交」或者偷襲中國大陸南海島礁的可能性還是極小的。

朱鋒稱，對中美關係，有兩個基本判斷。第一，美國主動挑起戰爭可能性不大，因其最終後果是把美國整個國家都賠進去。第二，美國的西方盟友有多少會支持這種反華舉動呢？「沒有國家希望世界被中美對抗所綁架。」

此外，北京市金融監督管理局27日表態，將梳理赴美上市的中國企業，支持符合條件者返回陸股、港股上市發展。此舉也引發外界想像，從經濟面制裁美國或許是北京下一步採取的反制措施。

北京

延伸閱讀

貿易、科技、安全──美中交惡的風險

陸稱美軍機飛越台灣 我空軍否認

中國：接管美駐成都領館是正當反應 責任全在美方

美駐陸使館：告別成都領館 與西藏等人民相互理解

相關新聞

挺華為 華春瑩批龐培歐才是人權侵犯者

大陸外交部發言人華春瑩今（28）日透過推特回應美國國務卿龐培歐指「如果和華為做生意，就是和侵犯人權者做生意」的指控。

陸官方：今年用於公衛建設的投資是去年兩倍

大陸國家發展和改革委員會社會司司長歐曉理今（28）日透露，今年大陸中央預算內投資用於公共衛生相關項目建設的投資總量，是去...

人行急發通知 向各大銀行展開線上消費貸款調查

疫情期間傳出銀行聯合貸款不良率過高，中國人民銀行發布緊急通知，今（28）日向各大銀行展開線上聯合消費貸款調查，其中，特別...

互關領館後…美下一步？學者：經濟、軍事施壓北京

中美互關領事館，外交戰升級。中美關係的下一步要怎麼走？中國社會科學院美國問題專家張國慶指出，「不能排除」美方在金融經濟、軍事領域，有進一步挑釁舉動。南京大學國際關係學院教授朱鋒則表示，不要盲目誇大中美關係短期內完全失控的風險，中國一方面要做好準備，另一方面不需要過度憂慮和緊張。

禁「吃雞」？印度擬再封275款中國App

中國和印度6月中旬在喜馬拉雅山區邊界爆發衝突，造成兩國關係緊張。印度國內反中情緒高漲，繼對TikTok、微信等59款中國手機App下禁令後，27日又傳出要禁47款中國App，另外也將審查275款中國APP，其中包括玩家熟悉的「吃雞」。

深圳經濟恢復成長 上半年GDP從負6.6%到正0.1%

深圳市統計局今（28）日發布的今年上半年經濟數據顯示，上半年深圳經濟回升態勢明顯，地區生產總值(GDP)為正增長，比去年...

人民幣中間價再度收復7關口 離岸人民幣大幅反彈

中國外匯交易中心今（28）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.9895，升值134點，再度收復7關口。

遭前員工控訴 印度法院傳喚馬雲

路透報導，印度一家法院在審理一宗案件時，傳喚阿里巴巴及其創辦人馬雲。該案件中，阿里巴巴印度分公司一名前雇員宣稱，他因反對...

杭州數字經濟核心產業 增長10.5%

杭州市統計局、國家統計局杭州調查隊日前發佈2020年上半年杭州經濟運行情況。上半年，杭州實現生產總值7388億元（人民幣...

浙江 發1000萬元電影消費券

浙江省電影局表示，為助力電影市場復工復產，有效激發觀眾觀影熱情，提振電影行業復甦信心與決心，7月25日起，浙江將發放價值...

進博會一位難求 向辦展準備

中國國際進口博覽局日前通報第三屆進博會籌備順利，呈現出展覽規模更大、展區設置更優、展商質量更高等特點，全球展商熱情不減，...

廈門設分公司 東航打造空中絲路

早在30年前就入駐廈門、設立營業部的中國東方航空公司，日前在廈門揭牌成立東航廈門分公司，開啟東航全方位參與海峽西岸經濟區...

熱門新聞

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

長江今年最大洪水 過境重慶

國台辦：大陸銷毀台灣宗教團體出版佛書不屬實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。