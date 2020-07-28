互關領館後…美下一步？學者：經濟、軍事施壓北京

中美互關領事館，外交戰升級。中美關係的下一步要怎麼走？中國社會科學院美國問題專家張國慶指出，「不能排除」美方在金融經濟、軍事領域，有進一步挑釁舉動。南京大學國際關係學院教授朱鋒則表示，不要盲目誇大中美關係短期內完全失控的風險，中國一方面要做好準備，另一方面不需要過度憂慮和緊張。

許多觀點認為，中美互關領館只是美國全面收緊對北京戰略中的關鍵一環，其後將引發骨牌效應。未來三個月，兩國或會發生更嚴重對抗，包括經濟和金融戰、外交對峙升級乃至斷交，最後直接走向熱戰。

張國慶昨接受香港中通社訪問時指出，「不能排除」美方在金融經濟、軍事領域，有進一步挑釁舉動，「因為美國現在不僅處於選戰周期，也處在以國務卿龐培歐為首的領導層精神錯亂周期。美國接下來應該會不斷挑釁中國，不斷試探底線，不斷壓制空間，但最終不會崩盤」。

華盛頓對北京的下一張牌會是什麼？環時引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘的說法稱，接下來川普政府會從多方面向中國大陸施壓，包括借香港和新疆問題進行法律制裁、指控中國對美進行滲透和竊取情報、在南海挑起軍事衝突，或要求德國和法國政府緊跟美國步伐，封堵華為等中國大陸科技企業等。

有媒體認為，在避免和中國大陸直接武力衝突的前提下，川普在大選前還有兩張牌可向北京打出，一是和台灣「建交」，二是突襲中國大陸的南海島礁。朱鋒認為，即便中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣「建交」或者偷襲中國大陸南海島礁的可能性還是極小的。

朱鋒稱，對中美關係，有兩個基本判斷。第一，美國主動挑起戰爭可能性不大，因其最終後果是把美國整個國家都賠進去。第二，美國的西方盟友有多少會支持這種反華舉動呢？「沒有國家希望世界被中美對抗所綁架。」

此外，北京市金融監督管理局27日表態，將梳理赴美上市的中國企業，支持符合條件者返回陸股、港股上市發展。此舉也引發外界想像，從經濟面制裁美國或許是北京下一步採取的反制措施。