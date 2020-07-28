人民幣中間價再度收復7關口 離岸人民幣大幅反彈

中國外匯交易中心今（28）日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.9895，升值134點，再度收復7關口。

今美元兌離岸人民幣盤中持續下挫，盤中跌破7關口，截至發稿報6.9891；美元兌在岸人民幣日內振幅逾百點，截至發稿報6.9890。

中新經緯報導，美元指數近期持續回落，較3月高點跌幅近7%。截至當地時間7月27日匯市尾市，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.82%，收於93.6738，創近兩年來新低。

中國證券報援引分析人士指出，3月中旬美元指數大漲，主要是由於在全球避險情緒陡增後，投資人拋售風險資產導致美元流動性緊缺。在美國聯準會大搞量化寬鬆後，美元流動性已由緊缺轉為氾濫。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，聯準會無限量供應流動性，導致美元流動性氾濫，加上全球貿易活動萎縮對美元需求下滑及美股等資產估值處於歷史高點，美元資產吸引力下降，短期美元仍然偏空。

對於未來匯率走勢如何的問題，大陸國家外匯局發言人王春英之前表示，人民幣近期又回到7甚至7以上，主要是金融市場避險情緒有所緩和，美元指數在走弱，大陸國內經濟復甦態勢良好，主要指標恢復性增長。總的來看，複雜多變的外部環境下，人民幣匯率波動是很正常的。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，當前大陸經濟基本面向好，而美國經濟與就業衰退較為嚴重，形成弱勢美元。預計下半年美元指數很大機率處於跌勢，人民幣將小幅升值。

連平認為，美國可能在經濟復甦不及預期的情況下，階段性推高美元，加大與外部的地緣政治摩擦。在這種情況下，人民幣將小幅升值，圍繞6.8至7.2的中樞波動。