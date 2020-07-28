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大陸上半年黃金消費年減近四成

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸上半年黃金消費年減近四成。圖為山東臨沂郯城縣一家金飾品專櫃。（新華社）
大陸上半年黃金消費年減近四成。圖為山東臨沂郯城縣一家金飾品專櫃。（新華社）

中國黃金協會今（28）日發布的報告顯示，今年上半年大陸黃金產量為170.07噸，黃金消費量323.29噸，分別年減5.87%和38.25%。

第一財經報導，今（28）日早盤，金價再掀漲勢，現貨黃金升破1,970美元關口後，一度升破1,980美元關口，截至發稿，上漲1.54%。

A股黃金概念股也集體飆漲，截至發稿，黃金概念股上漲2.53%，豫光金鉛、華鈺礦業、白銀有色等漲停，盛達資源、西部資源、盛屯礦業等大漲。

中國黃金協會在報告中指出，今年年初，全行業受新冠肺炎疫情的影響，大陸黃金累計產量較去年大幅下降，但從第二季開始，隨著疫情緩解、復工復產率的迅速提升以及國際黃金價格的快速上漲，大陸黃金生產全面恢復正常。第二季大陸黃金產量比第一季增長5.81%。

值得注意的是，今年上半年，大陸黃金實際消費量323.29噸，與2019年同期相比，下降38.25%。其中：黃金首飾207.87噸，年減42.06%；金條及金幣76.98噸，年減32.12%；工業及其他38.44噸，年減25.16%。

分析認為，受疫情防控、經濟增長放緩和金價上漲等多重因素影響，上半年黃金消費出現較大幅度下滑。

進入第二季後，隨著大陸國內疫情防控態勢持續好轉和各項促消費政策的實施生效，黃金消費量持續回升，第二季黃金消費量降幅，較第一季收窄22個百分點。

雖然上半年黃金消費整體不理想，但金條金幣的表現依然可圈可點，第二季金條金幣銷量僅小幅下降。

此外，隨著金價上漲並持續在高點，部分投資人在看到盈利空間後選擇回購變現，黃金回購業務日趨火熱，上半年黃金回購量比去年同期增長162.88%。因受疫情防控和線下回購業務火爆影響，黃金線上回購業務量也明顯增加。

市場普遍認為，年初至今，除了全球主權基金、央行的增持，美債實際收益率（扣除通膨）的下降，是推動金價上漲的動力。而近期，美元指數下挫則成為拉動黃金行情的主力，黃金與美元通常存在較大負相關。

但也有機構認為，需要警惕短期漲幅較大後可能面臨的風險。

KVB PRIME特約分析師吳臻稱，追高的風險巨大。黃金並沒有底層實際的供求，更多是市場風險情緒的體現以及資本投機的驅動。就數據而言，黃金價格在過去一周內上漲100美元/盎司，這種程度的波動自2011年以來只有7次，而3次發生在今年。目前黃金行情依然可以用瘋狂來形容。

金價 疫情 概念股

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