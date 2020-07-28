遭前員工控訴 印度法院傳喚馬雲

路透報導，印度一家法院在審理一宗案件時，傳喚阿里巴巴及其創辦人馬雲。該案件中，阿里巴巴印度分公司一名前雇員宣稱，他因反對公司應用中存在審查行為和假新聞而被錯誤解雇。

印度和大陸軍方月前在兩國邊境地區發生衝突後，印度以安全顧慮為由，禁用阿里巴巴旗下的UC新聞、UC流覽器和其他57款大陸手機應用。禁令發布後，印度還要求所有受影響公司書面回答一些問題，包括他們是否進行內容審查或為任何外國政府效力。

在日期為7月20日、之前未曾披露的法庭文件中，阿里巴巴旗下UC Web的前員工Pushpandra Singh Parmar稱，公司曾針對被認為對大陸不利的內容實施審查，而且UC流覽器和UC新聞展示錯誤的新聞，以引發社會和政治動盪。

法庭文件顯示，新德里衛星城古魯葛拉姆一家地區法院的民事法官Sonia Sheokand已向阿里巴巴、馬雲以及另外十幾名個人或公司部門發出傳喚令，要求其本人或代表律師於7月29日出庭。

根據傳喚令，法官還要求阿里巴巴及其管理階層在30天內作出書面回覆。

UC印度在聲明中稱，公司一直堅守對印度市場及本地員工福祉的承諾，公司政策符合當地法律，不能就正在進行的訴訟發表評論。

大陸外交部在一份聲明中表示，大陸政府一直要求陸企在遵守國際規則和當地法律基礎上，開展對外經濟合作。

聲明並稱，印方也應為陸企在印度正常運作提供公平、公正和非歧視的環境。