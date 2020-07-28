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新疆新增新冠肺炎確診病例57例 均在烏魯木齊市
大陸國家衛健委今（28）日披露，27日0至24時，31個省區市新增新冠肺炎確診病例68例，其中境外移入病例4例（上海2例，北京1例，雲南1例），本土病例64例（新疆57例，遼寧6例，北京1例）；無新增死亡病例。
值得注意的是，新疆新增新冠肺炎確診的57例（其中18例為無症狀感染者轉確診病例），均為烏魯木齊市病例。
截至27日24時，新疆現有確診病例235例(危重症3例、重症13例)，其中烏魯木齊市233例。
截至27日24時，大陸31個省區市現有確診病例391例（其中重症病例20例），累計治癒出院病例78934例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83959例，現有疑似病例1例。
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