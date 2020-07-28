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「貞潔女子的後代更聰明」河南中學校園文宣惹議論

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
「貞潔女子的後代更聰明」，大陸中學校園文宣惹議論。澎湃新聞
「貞潔女子的後代更聰明」，大陸中學校園文宣惹議論。澎湃新聞

日前有大陸網友反映：在河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場一側的「重塑青少年青春」主題宣傳欄內，宣傳的內容包括「貞潔女子的後代更聰明」「女性穿著暴露的危害」「婚前性行為的危害」「墮胎對女性的危害」等，其中也不乏「手淫者貧賤一生」「下流就是腦脊髓往下流」等說法。

據澎湃新聞，相關內容引發網友關注，有網友對前述宣傳欄內容的科學性提出了質疑。

對此，7月27日，之樸中學校長喬世卿回應稱，之樸中學所使用的操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有。操場圍牆上的確存在網傳宣傳欄，但該宣傳欄的裝設與學校無關。

同日，該校一名張姓教師也稱，宣傳欄並非由學校製作。張老師說，宣傳欄在操場西南角，距離之樸中學學生日常活動的區域相對偏遠，但學生跑操時會經過。該操場還面向社會開放，是群眾休閒健身的一個處所。學校上課期間不對外開放，早上、晚上、節假日則是對外開放的。

「宣傳欄安裝的具體時間記不清了，至少在一年以上。」張老師說，對於宣傳欄中的內容，張老師表示，曾大致瀏覽過，覺得總體可以，「但是個人感覺，有些地方尺度稍微大了一點」。

報導指，上述宣傳欄內容主要為性別教育，稱穿著暴露、墮胎、婚前性行為等行為有害，並從多個方面「論證」了這些行為的害處。很多觀點前加有「科學研究表明」等表述。

如「科學研究表明」：貞潔女子生育的後代更聰明。還加註說明：一個女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高二十幾個點；而濫交者的後代智商會很低。

此外，該宣傳文還稱，「研究表明」，濫交還會提高基因多樣性，但是基因的變異絕大多數都是災難性的，所謂的基因多樣性，其實是指千奇百怪的各種遺傳疾病。

宣傳欄內中還有「手淫者貧賤一生」「如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等言論。

27日，澎湃新聞致電河南省鞏義市夾津口鎮鎮政府了解情況，該鎮政府辦公室一名工作人員回應說，不知道之樸中學所使用的操場上的宣傳欄由哪個部門負責，未明確是否會對上述宣傳欄進行修改。

公開資料顯示，河南省鞏義市之樸中學以烈士張之樸命名，於2001年8月成立，是一所按城鎮學校標准設計、建造的初級中學。學校位於河南省鄭州市鞏義市夾津口鎮。

基因 性行為

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