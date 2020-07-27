搜狗收到騰訊私有化要約 開盤暴漲46％

大陸網路公司搜狗27日宣布，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元，這筆交易若完成，搜狗將成為騰訊子公司，而搜狗將從紐交所摘牌。

受消息影響，搜狗美股開盤後股票暴漲46%，搜狐開盤後股價一度漲幅超過20%。

界面新聞報導，搜狗表示，感謝騰訊對搜狗公司價值以及技術能力、產品創新能力的認可，接下來會對相關事宜進行認真的討論和衡量，讓搜狗能夠持續為用戶創造更大的價值。

36氪報導，交易前，騰訊是搜狗單一最大股東，持股38.71%，超過搜狐的33.44%；主業為搜尋引擎、瀏覽器和輸入法的搜狗，最早於2004年脫胎於搜狐公司，由前搜狐高級副總裁兼CTO王小川內部創業而來。

2010年8月，為了對抗360的收購計畫，王小川一度遠赴杭州引援，搜狐與阿里巴巴宣佈將分拆搜狗成立獨立公司，引入戰略投資。彼時，阿里巴巴投資1500萬美元，獲得搜狗10%股份。

不過，2012年7月2日，搜狐發布公告，已回購阿里巴巴所持有的搜狗約10%的股份。搜狗與阿里正式分手。

2013年9月，騰訊向搜狗注資4.48億美元，並將旗下的騰訊搜搜業務和其他相關資產併入搜狗，交易完成後騰訊獲得搜狗攤薄後36.5%的股份，同時雙方宣布，搜狗將繼續作為搜狐的子公司獨立營運，張朝陽繼續擔任董事長，騰訊總裁劉熾平和COO任宇昕出任董事，王小川繼續作為董事和CEO領導整個公司發展。

獲得騰訊投資後，雙方業務層面的戰略合作也陸續展開。

2014年6月，搜狗搜索宣布正式接入微信公眾號數據，用戶在搜狗搜索結果頁，可瀏覽到與查詢詞相關的微信公眾號及全部文章，這是搜狗搜索的一大重要流量來源。

3年後搜狗在紐交所上市，發行價為13美元，第一個交易日報收于13.5美元，上漲3.85%，市值52.9億美元。而搜狗的第二大股東搜狐當日市值僅為21.5億美元。

2020年5月，搜狗發布2020年第一季未經審計財報，營收人民幣17.9億元，年增5%，高於彭博一致預期2.51億美元。