滬夏季人才招聘會 釋1.6萬職缺

上海今年最大規模的線下招聘會—「2020年上海市夏季人才招聘會暨高校畢業生面洽會」25日在上海世貿商城舉行。象徵從7月底到8月底的「2020屆上海高校畢業生就業衝刺行動」展開。

此次招聘會共有750家單位參加，推出1.6萬個崗位，包括建築、軟體、金融、貿易等各領域崗位。現場的不少企業主動出擊，招攬人才。在參會的700多家企業中，既有如上海隧道工程有限公司、中國電子科技集團公司等承擔重大專案的國企，也有盒馬、樊登讀書等線上新經濟企業，還有來自建築、外貿物流、房地產等各領域的中小企業。其中，現代製造業、建築業、電腦軟體的企業占到了半壁江山。

在現場，有不少企業都提供大量崗位，供應屆大學生就業。上海盒馬網路科技有限公司的招聘人員說，「盒馬鮮生」的規模正在進一步擴大，這兩個月他們公司平均每月的招聘人數在2000個左右，提供的崗位包括管理、門店店長、團隊負責人等，其中不乏招聘應屆生。

從事軟體發展的上海群之脈資訊科技公司這次總共招聘30個崗位。人事專員劉蕊說，公司主要為一些新零售企業提供演算法和系統支援，在疫情期間業務量增長明顯，所以需要擴大隊伍。「今年第二季度我們業務量增加了30%~40%，所以需要擴大人才的儲備，來配合公司的發展。」

據主辦方介紹，由於目前尚未就業的應屆生，主要是本科及以下學歷學生，為了更好匹配需求，因此這次推出的九成以上崗位適合本科及以下學生需要。

中國船舶重工集團公司第704研究所這次推出的6個崗位，包括工藝、質檢、鉗裝等，全部面向專科及以上學生。人事專員畢盼說，往年他們招聘的崗位以研發為主，主要面向研究生以上學歷，而今年增加了不少基層技術人員。

市人才服務中心主任丁峰說，這場線下招聘活動原本應該在3月8日舉行，由於疫情推遲。受疫情影響，今年酒店、餐飲等行業招聘數減少，但互聯網、半導體、人工智慧崗位的招聘數保持了一定增長。

丁峰透露，根據目前疫情情況，接下來大型招聘活動仍將受到控制。大型招聘活動之後，應屆生的招聘活動將分散至街鎮、社區，沒找到合適工作的學生，可以參加社區招聘活動。

他同時提醒應屆畢業生，如果還沒有找到工作，可以嘗試轉換思路，先就業再擇業，在崗位中不斷提升鍛鍊自己的能力，同時也可以把目標適當地放低，投身到更加基層的崗位中來，並且提高自己的專業技能。