廣東、江蘇、山東 穩居陸GDP前三

大陸各省已陸續公布今年上半年的地區生產總值（GDP）。結果顯示，廣東、江蘇、山東3省分穩居前三，16省分增速為正，優於-1.6%的大陸全國水平。

中通社報導，目前已有30個省市區公布上半年的GDP。儘管突如其來的疫情令經濟承壓，但頭部省分地位難以撼動。廣東、江蘇、山東3省分穩居前三，上半年GDP依次為49234.2億元（人民幣，下同）、46722.92億元和33025.8億元。浙江、河南、四川3個「2萬億俱樂部」成員依舊緊隨其後，名次穩定在4到6名位置。

上海意外掉落前十，上半年GDP同比下降2.6%至17356.8億元，降幅比一季度收窄4.1個百分點。上海市統計局指出，總的來看，上半年上海經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈現恢復性增長和穩步復甦態勢；但一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補，經濟持續回升基礎仍需鞏固。

對比一季度經濟運行數據，30省分經濟出現不同程度反彈；湖北、新疆、重慶、安徽、河南、吉林、浙江等省分最為明顯，上半年GDP增速較一季度提升均在6個百分點以上。

展望未來，中國國家統計局新聞發言人劉愛華先前表示，從上半年尤其是二季度各個經濟指標回升情況看，下半年經濟的持續恢復是有支撐的。第一，上半年經濟穩步復甦為下半年持續恢復打下了堅實的基礎；第二，疫情期間催生了很多新產業新業態新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐；第三，宏觀政策效應將進一步顯現。

劉愛華也強調，當前中國境外疫情仍在快速蔓延擴散，世界經濟重啟舉步維艱，大陸國內需求恢復目前仍受到一定的制約，穩企業、保就業壓力較大。因此，還是要堅持底線思維，充分認識疫情影響的廣泛性、複雜性、持續性，圍繞做好「六穩」工作，落實「六保」任務，努力完成全年經濟社會發展的目標任務。