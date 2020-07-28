聽新聞
test
0:00 / 0:00

青海GDP 20年增長近50倍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
位於中國西北的青海，GDP20年增長近50倍。圖為日前青海西寧第21屆中國．青海綠色發展投資貿易洽談會上的城市展館。（中新社）
位於中國西北的青海，GDP20年增長近50倍。圖為日前青海西寧第21屆中國．青海綠色發展投資貿易洽談會上的城市展館。（中新社）

21世紀頭20年，位於中國西北的青海，GDP20年增長近50倍。作為長江、黃河、瀾滄江發源地，青海算好生態保護與經濟發展的「平衡帳」，做好青藏高原構築綠色產業基地的角色。

中新社報導，1999年到2019年，青海地區生產總值由63億元（人民幣，下同）增長到3051億元，增長近50倍。其間，官方投資數百億元，開展三江源、祁連山等區域的生態保護和建設工程，並持續打造綠色產業基地。

今年7月23日至26日，第21屆中國·青海綠色發展投資貿易洽談會（以下簡稱：「青洽會」）在西寧舉行，該洽談會被視為「青海展示對外開放新格局、綠色發展新水平的重要窗口」。

西北大學經濟管理學院教授白永秀在「青洽會」上表示，中國官方實施西部大開發戰略後的2000年至2019年，中國東西部地區相對差距在逐漸縮小，但從東西部地區對外貿易等數據看，西部與東部地區發展差距依然較大。

2020年，《中共中央、國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》印發。白永秀表示，新時代推進西部大開發要更加注重生態保護，注重內生增長動力的培育，青海可以推動形成鋰電池、光伏發電、新材料、特色化工、生物醫藥等現代化綠色產業集群。

同濟大學循環經濟研究所所長杜歡政認為，青海應持續發展綠色農業，生產綠色產品；發展綠色工業，建設綠色產業園區；發揮地域優勢，打造綠色可再生能源基地。

「我們依託獨特資源禀賦，正著力打造綠色產業基地」。青海省委常委、常務副省長李傑翔在「青洽會」期間表示，大美青海，美在資源寶藏，有「鉀天下」、「鋰世界」、「鹽盆光谷」、「綠電特區」之稱。

李傑翔細數青海「寶藏」，察爾汗鹽湖是「中國最大、世界第二」鹽湖，已探明鋰資源儲量占全球儲量的60%以上，是世界新能源發展重要接續地。而全省可用於新能源開發的荒漠化土地面積約10萬平方公里，世界上第一條全清潔能源特高壓通道已帶電運行，「綠電」再次改寫世界紀錄。

目前，青海提出推進國家公園、清潔能源、綠色有機農畜產品、高原美麗城鎮、民族團結進步「五個示範省」建設，其中，綠色是其底色。

李傑翔表示，未來青海將加快培育發展生態、循環、數字、飛地「四種經濟形態」，加快推動綠色發展方式，提檔升級。

人民幣

延伸閱讀

延畢去散心 南京女大生青海格爾木失聯

專家看本周指標／美製造業景氣可望續揚

【財經展望周報】蘋果供應鏈台廠拉警報 歐美第2季GDP恐慘輸大陸

電池交換數量最多、占地最大、維修能量最強的Gogoro門市！高雄鼓山青海正式啟用

相關新聞

大陸工業企業利潤 連二紅

大陸國家統計局公布，6月規模以上工業企業利潤總額人民幣6,665.5億元（約新台幣2.8兆元），年增11.5%，不僅連兩...

杭州數字經濟核心產業 增長10.5%

杭州市統計局、國家統計局杭州調查隊日前發佈2020年上半年杭州經濟運行情況。上半年，杭州實現生產總值7388億元（人民幣...

浙江 發1000萬元電影消費券

浙江省電影局表示，為助力電影市場復工復產，有效激發觀眾觀影熱情，提振電影行業復甦信心與決心，7月25日起，浙江將發放價值...

進博會一位難求 向辦展準備

中國國際進口博覽局日前通報第三屆進博會籌備順利，呈現出展覽規模更大、展區設置更優、展商質量更高等特點，全球展商熱情不減，...

廈門設分公司 東航打造空中絲路

早在30年前就入駐廈門、設立營業部的中國東方航空公司，日前在廈門揭牌成立東航廈門分公司，開啟東航全方位參與海峽西岸經濟區...

35進博會展盟成員 簽3年參展長約

第三屆進博會參展商聯盟（簡稱：展盟）第一次會議26日在國家會展中心（上海）舉行。會上，35家展盟成員簽訂了三年長期參展合...

出口轉內銷 重慶「外貿優品匯」閉幕

由中國商務部、重慶市人民政府主辦的「外貿優品匯、扮靚步行街」活動日前在解放碑步行街啟幕，昨天閉幕。作為出口產品轉內銷的創...

青海GDP 20年增長近50倍

21世紀頭20年，位於中國西北的青海，GDP20年增長近50倍。作為長江、黃河、瀾滄江發源地，青海算好生態保護與經濟發展...

廣東、江蘇、山東 穩居陸GDP前三

大陸各省已陸續公布今年上半年的地區生產總值（GDP）。結果顯示，廣東、江蘇、山東3省分穩居前三，16省分增速為正，優於-...

滬夏季人才招聘會 釋1.6萬職缺

上海今年最大規模的線下招聘會—「2020年上海市夏季人才招聘會暨高校畢業生面洽會」25日在上海世貿商城舉行。象徵從7月底...

陸生鮮電商業千億元級別淘汰賽 開打

首創生鮮到家商業模式的每日優鮮創始人兼CEO徐正向認為，展望未來五年，線上生鮮超市行業將進入快速成長階段，生鮮電商行業格...

陸「兩桶油」 跨界賣菜

新冠肺炎疫情爆發以來，生鮮電商蓬勃發展，大陸中石化、中石油「兩桶油」跨界搶進生鮮電商市場，中石油以「能量站」搶攻社區零售...

熱門新聞

影／長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

華為下調今年印度收入目標50% 計畫裁員60%

076攻擊艦招標！傳採電磁彈射 可支援登島作戰

崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

國台辦：大陸銷毀台灣宗教團體出版佛書不屬實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。