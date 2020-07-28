青海GDP 20年增長近50倍

21世紀頭20年，位於中國西北的青海，GDP20年增長近50倍。作為長江、黃河、瀾滄江發源地，青海算好生態保護與經濟發展的「平衡帳」，做好青藏高原構築綠色產業基地的角色。

中新社報導，1999年到2019年，青海地區生產總值由63億元（人民幣，下同）增長到3051億元，增長近50倍。其間，官方投資數百億元，開展三江源、祁連山等區域的生態保護和建設工程，並持續打造綠色產業基地。

今年7月23日至26日，第21屆中國·青海綠色發展投資貿易洽談會（以下簡稱：「青洽會」）在西寧舉行，該洽談會被視為「青海展示對外開放新格局、綠色發展新水平的重要窗口」。

西北大學經濟管理學院教授白永秀在「青洽會」上表示，中國官方實施西部大開發戰略後的2000年至2019年，中國東西部地區相對差距在逐漸縮小，但從東西部地區對外貿易等數據看，西部與東部地區發展差距依然較大。

2020年，《中共中央、國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》印發。白永秀表示，新時代推進西部大開發要更加注重生態保護，注重內生增長動力的培育，青海可以推動形成鋰電池、光伏發電、新材料、特色化工、生物醫藥等現代化綠色產業集群。

同濟大學循環經濟研究所所長杜歡政認為，青海應持續發展綠色農業，生產綠色產品；發展綠色工業，建設綠色產業園區；發揮地域優勢，打造綠色可再生能源基地。

「我們依託獨特資源禀賦，正著力打造綠色產業基地」。青海省委常委、常務副省長李傑翔在「青洽會」期間表示，大美青海，美在資源寶藏，有「鉀天下」、「鋰世界」、「鹽盆光谷」、「綠電特區」之稱。

李傑翔細數青海「寶藏」，察爾汗鹽湖是「中國最大、世界第二」鹽湖，已探明鋰資源儲量占全球儲量的60%以上，是世界新能源發展重要接續地。而全省可用於新能源開發的荒漠化土地面積約10萬平方公里，世界上第一條全清潔能源特高壓通道已帶電運行，「綠電」再次改寫世界紀錄。

目前，青海提出推進國家公園、清潔能源、綠色有機農畜產品、高原美麗城鎮、民族團結進步「五個示範省」建設，其中，綠色是其底色。

李傑翔表示，未來青海將加快培育發展生態、循環、數字、飛地「四種經濟形態」，加快推動綠色發展方式，提檔升級。