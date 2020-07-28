出口轉內銷 重慶「外貿優品匯」閉幕

由中國商務部、重慶市人民政府主辦的「外貿優品匯、扮靚步行街」活動日前在解放碑步行街啟幕，昨天閉幕。作為出口產品轉內銷的創新之舉，百家企業帶來千餘種出口商品，滿足市民消費需求。

中新社報導，本次活動為期3天，通過集中展覽展示、採購對接、網絡直播、逛展直播等多種形式幫助外貿企業拓展銷售渠道。展覽展示環節分設「服務貿易、農副產品、消費品」展區，展出面積達1500平方米，涵蓋電子產品、紡織品、工藝品、戶外用品、機電產品、汽車/摩托車及零部件、日用品、玩具等品類。

中國商務部外貿司司長李興乾表示，今年以來，新冠肺炎疫情嚴重衝擊世界經濟，外貿企業面臨前所未有的困難和經營壓力。隨著中國疫情防控取得重大戰略成果，國內需求正加快釋放，為外貿產品轉內銷提供了機遇。

舉辦「外貿優品匯 扮靚步行街」活動就是發揮步行街品牌集聚、渠道融合的組織作用，搭建內銷渠道和平台，精準對接國內消費升級需求，支持適銷對路的出口產品開拓國內市場。

重慶是中國中西部地區唯一直轄市，也是全球最大的筆記本電腦生產基地和全國重要的汽車摩托車、手機生產基地，全球每3台筆記本電腦就有1台「重慶造」。2019年重慶對一帶一路沿線國家進出口總額達1596.6億元人民幣，占重慶外貿總值的27.6%。

重慶市商務委員會主任張智奎介紹，2020年上半年，該市商務經濟加快恢復性增長，消費市場持續回暖，社會消費品零售額增速高於全國4.2個百分點，增速由1至2月的全國第24位上升到第8位；外貿進出口實現由負轉正，增長3.5%。

下一步，重慶將持續在拓展外貿市場、出口產品轉內銷等方面發力，具體行動包括出台相關政策支持企業拓展國內市場、開展出口商品巡展、開拓線上銷售渠道、開展內銷相關培訓等。