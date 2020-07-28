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35進博會展盟成員 簽3年參展長約

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第三屆進博會參展商聯盟大會26日在上海舉行，35家成員企業簽署長期合作備忘錄。（中新社）
第三屆進博會參展商聯盟大會26日在上海舉行，35家成員企業簽署長期合作備忘錄。（中新社）

第三屆進博會參展商聯盟（簡稱：展盟）第一次會議26日在國家會展中心（上海）舉行。會上，35家展盟成員簽訂了三年長期參展合作備忘錄。

中新社報導，「簽約三年長期參展合作備忘錄，對我們工作給予了充分的信任和支持，也體現了展商對中國市場充滿了信心」。中國國際進口博覽局副局長、展盟秘書長孫成海介紹說，此次簽約的展盟成員大多為世界500強和行業龍頭企業。　　

展盟於2018年11月6日在首屆進博會開幕期間，由展商自發倡議成立，旨在成為優質參展企業交流合作平台、連接參展各方信息與資源共享平台，以及為促進中國與世界各國（地區）之間經貿商務往來與發展建言獻策的智囊平台。一年多來，成員企業發展迅速，目前已有142家企業加入，覆蓋美日德法等23個國家和地區。

「展盟企業是各行業的領軍企業，他們深耕中國市場，為推進貿易和投資自由化、便利化，促進開放交流融合，發揮了積極的作用」。孫成海表示，未來希望展盟企業可以發揮自身的行業影響力和領導力，帶動更多的優質企業參加競爭，並充分展示創新理念和研發，將最新的產品最尖端的技術、最前沿的服務，以及最先進的理念和創新成果帶到進博會，共同將進博會打造成高精尖產品技術和服務的全球首發平台。

中國銀行上海市分行副行長張欣園在會議上指出，本屆展商聯盟的升級擴大，將集全球之力，進一步發揮各位成員單位的影響力與號召力，共同為穩定全球經濟獻計獻策，使本屆進博會顯得更為不一般。

上海 和服 中國銀行

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