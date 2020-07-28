廈門設分公司 東航打造空中絲路

早在30年前就入駐廈門、設立營業部的中國東方航空公司，日前在廈門揭牌成立東航廈門分公司，開啟東航全方位參與海峽西岸經濟區建設的新征程。這是東航與廈門市和相關方面更好地服務一帶一路及經濟特區、自貿區建設，推動海峽兩岸融合發展而作出的重大戰略決策。

中新社報導，東航相關人士表示，將在廈門這個海陸絲綢之路的交匯樞紐，打造連通全球的空中絲綢之路，為廈門走向世界、為世界走進廈門。

東航是全球第七大航空公司，擁有超過750架的現代化機隊，年旅客運輸量超過1.3億人次，航線網絡通達全球175國家和地區的1150個目的地。

廈門作為海西經濟區「一帶、五軸、九區」中的中心城市，是海上絲綢之路核心區的「海上合作戰略支點」，也是對台交流合作的重要門戶。

東航表示，隨著廈門分公司的成立，廈門將成為繼東航上海浦東樞紐、北京大興樞紐之後，天合聯盟合作產品和全球網絡銜接的新節點。東航同時將廈門列為其「四梁八柱」航線戰略的重要支柱，計畫到2025年投入40架飛機，成廈門市場主要基地航空公司之一。 作為首家執飛兩岸直航常態包機、首家在台設立辦事處的大陸航空公司以及執飛兩岸航班最多的航空公司，東航十餘年來傾力服務兩岸交流合作，搭建新的橋梁紐帶。

東航與廈門翔業集團6月10日簽署戰略合作協議，攜手做大廈門航空產業，致力將廈門打造成大陸東南地區重要國際航空樞紐。未來，東航計畫重點增加廈門至上海、北京、昆明、西安四大樞紐的航班密度，打造廈滬、廈京、廈昆、廈陝快線，拓展日本、韓國、東南亞和台灣地區等優質航線，適時開拓歐美重點城市航線。