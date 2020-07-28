進博會一位難求 向辦展準備

中國國際進口博覽局日前通報第三屆進博會籌備順利，呈現出展覽規模更大、展區設置更優、展商質量更高等特點，全球展商熱情不減，不少展區「一位難求」。

第三屆進博會將於今年11月5日至10日在上海舉辦，總體的框架與前兩屆大體一致。目前，各項籌備工作穩步有序推進，工作重心已由招展向辦展轉變。

新華社報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，第三屆進博會企業展規畫面積36萬平方米，比第二屆規畫面積增加6萬平方米，全球企業參展熱情不減，簽約企業參展面積已達規畫目標，其中，消費品、醫療和服務貿易等三個展區的簽約面積已超過規畫面積。

第三屆進博會將推出證件循環激活利用、進場安全和健康一體化檢測等新措施，切實提升展客商的體驗；更加注重常態化疫情防控，著手制定工作方案和應急預案，將疫情防控體現到籌備工作的方方面面；知識產權等進駐現場服務，確保及時準確處置。

上海海關副關長葉建表示，在延續往屆進博會支持措施的基礎上，第三屆進博會將新增稅款保證保險擔保和展品轉特殊監管區開展跨境電商的便利措施，便利企業降低成本、提升通關效率、加速實現「展品變商品」。