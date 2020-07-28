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浙江 發1000萬元電影消費券

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省電影局表示，為助力電影市場復工復產，有效激發觀眾觀影熱情，提振電影行業復甦信心與決心，7月25日起，浙江將發放價值1000萬元人民幣的電影消費券，直接貼補廣大觀眾觀影。

新華社報導，大陸各低風險地區電影院有序恢復開放營業。來自電影票房數據平台「燈塔專業版」App的數據顯示，截至7月23日，浙江已有349家影院復工，復工率達到46.5%，影院整體經營狀況日趨正常。

此次發放的電影消費券，是浙江省電影局在嚴格做好疫情防控基礎上，推出的加快浙江省電影院複業的重要舉措之一。相關負責人介紹，浙江統籌安排1000萬元人民幣的專項資金，推出面向廣大觀眾的電影消費券，目的在於引導大眾回歸電影院。

25日起，觀眾可於每天12時、20時在指定的浙江電影消費券專題頁面搶券。搶到後，可在相關電影購票平台購買電影票時直接抵扣。每位用戶每週有一次搶券機會，搶到的電影消費券的有效期為7天，限浙江省已復工影院使用，過期自動作廢。7月25日至31日搶券首周，發放消費券面額為15元、20元。

本次浙江電影消費券發放活動將一直持續至10月底。

電影 消費券 省電

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