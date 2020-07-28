杭州數字經濟核心產業 增長10.5%

杭州市統計局、國家統計局杭州調查隊日前發佈2020年上半年杭州經濟運行情況。上半年，杭州實現生產總值7388億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長1.5%。其中，數字經濟核心產業實現增加值1833億元，佔GDP的24.8%，增長10.5%。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，2020年一季度杭州實現生產總值3379億元，按可比價計算，同比下降4.8%。隨著復產復工的進一步推進，杭州上半年經濟逐步克服疫情不利影響，實現恢復性增長。其中第一產業增加值155億元，增長0.1%；第二產業增加值2131億元，下降1.6%；第三產業增加值5102億元，增長3.2%。

數字經濟持續引領杭州發展。上半年，該市數字經濟核心產業實現增加值1833億元，佔GDP的24.8%，增長10.5%，增速比一季度提高4.4個百分點。相關產業中，電子信息產品製造產業增長11.0%。

數字經濟實現快速增長同時，杭州工業發展也重回「正」規。上半年杭州市規上工業增加值1636億元，增長0.1%，比一季度回昇11.7個百分點。主要行業中，計算機通信和其他電子設備製造業、醫藥製造業分別增長12.9%和20.5%。