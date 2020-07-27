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「港版那斯達克」上陣 首波納30家企業

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電

港股市今日推出恆生科技指數（Hang Seng TECH Index），市場稱「港版那斯達克」。首波被納入恆生科技指數的30家企業當中，「ATMX」四大個股阿里巴巴、騰訊、美團、小米的權重就達到整體恆生科技指數的33.49%、逾三分之一。

文匯報報導，代表香港新經濟股勢力的「恆生科技指數」今日正式面世，指數涵蓋最大30隻在港上市的科技企業，市場料科技股的炒風將進一步熾熱。

據報導，港股24日大跌逾500點，令今日面世的恆生科指蒙上陰霾，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，就算今日大市回調，但「ATMX」的阿里巴巴、騰訊、美團及小米仍會是股民趁低吸納的對象。

而在恆生科指內的中型市值股份則以平安好醫生及阿里健康投資價值較高。內地未來將進一步把符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍，這將有利行業更規範發展及業務增長，對這兩間大型線上醫療企業更為有利。

報導指出，除騰訊外，阿里及網易在美國亦偏軟。訊匯證券行政總裁沈振盈稱，踏入7月份，新經濟股及科技股升幅顯著，主要是新經濟股被包裝成「最不受疫情影響」的板塊，但需留意的是，新經濟股在恆生科指推出前已累積了大量升幅，本周較大機會出現顯著調整。

港股 香港

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