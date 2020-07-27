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香港第二輪「保就業」8月出台 財爺：經濟復甦比預期長

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電

財政司司長陳茂波表示，最近香港疫情出現反覆，經濟或需較預期更長的時間才能恢復。他呼籲各大小業主減租，與零售商、食肆及中小企共度時艱，尤其是那些在「保就業計畫」取得政府大額補助的集團；此外，勞福局長羅致光稱，將於下月公布第二期「保就業」計畫內容。

陳茂波昨日發表題為《崎嶇的復甦之路》的網誌。他表示，在疫情反覆時首要嚴防輸入個案，並以最快速度處理及中斷病毒傳播鏈；當疫情受控後，則應適時相應地恢復經濟活動。

陳茂波指出，在經濟層面，原本略見復甦苗頭的商業往來及經濟活動因疫情再次暴發而受到打擊。他再次呼籲各大小業主減租，與零售商戶、食肆及中小企共度時艱，尤其是在「保就業」計畫中取得政府大額補助的集團。

陳茂波表示，出口方面，外圍形勢仍然嚴峻。香港商品出口量的同比跌幅由第一季度的9.1%收窄至4月及5月合計的4.8%。然而，旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動也因前景不明朗而繼續乏力。加上最近本地疫情出現反覆，香港經濟或需較原來預期更長的時間才能恢復過來。

此外，勞工及福利局局長羅致光昨日發表網誌表示，將於8月公布第二期「保就業」計畫的內容，之後接受申請，希望可以持續紓緩9月至11月的失業情況。羅致光認為，「保就業」計畫在其他因素不變的情況下，可以紓緩6月至8月失業的情況。

疫情 香港

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