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財富中國500強排行榜 中石化奪冠拼多多首次進榜

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
財富中文網今（27）日發布「2020年財富中國500強排行榜」。圖／財富中文網
財富中文網今（27）日發布「2020年財富中國500強排行榜」。圖／財富中文網

財富中文網今（27）日發布「2020年財富中國500強排行榜」，中石化、中石油和中國建築的三強位置不變；兩家民營電商與零售業企業，京東和阿里巴巴的排名均提升，京東排名升至第13位，阿里巴巴則名列第18位。拼多多首次上榜。

至於中國平安在500強中排第四，是非大陸國有企業第一位。

從行業看，隨著部分頭部互聯網服務公司逐步盈利，榜單上該行業創造的淨利潤年增超過三倍。2019年是「新基建」元年，但因其在固定資產投資中的絕對占比較低，傳統基建仍不可或缺。

此次500強榜單中，傳統基建行業，基建、建築、電力、工程機械、港口、物流的收入總額達人民幣8.6兆元，年增17.7%，該行業仍是經濟穩定增長的重要支柱之一。

今年上榜和重新上榜的公司共有39家，其中，拼多多首次上榜，並以人民幣301億元的總收入排名第321位。另一家新上榜的互聯網公司是歡聚集團，以約人民幣256億元的營收名列榜單第359位。

此外，新晉上榜公司還包括從事地產投資和管理的大悅城，以及「非洲智慧手機之王」深圳傳音。

在盈利能力方面，與去年情況相同，最賺錢的十家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴、中國移動和騰訊控股。這十家公司在去年的總利潤約為人民幣1.7兆元，接近全部上榜公司利潤總和的40%。

該榜單由財富雜誌中文版與中金公司財富管理部合作編制，今年500家上榜的大陸上市公司總營業收入達到人民幣50.5兆元，較去年增11%；淨利潤達人民幣4.2兆元，較去年增長逾16%。榜上500家上市公司的收入總和超過大陸當年GDP的一半。

人民幣 上市公司 拼多多

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