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跟進UC 微信停止印度用戶服務

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
中國通訊App「微信」25日正式停止在印度的服務。圖／取材自微信
中國通訊App「微信」25日正式停止在印度的服務。圖／取材自微信

中國通訊App「微信」（WeChat）25日正式停止在印度的服務，印度網友稱，在使用微信時，不斷被強制退出，並且無法重新登錄，即便使用VPN登錄也不行。這是印度上月29日宣布禁止中國App後，第二個中國App主動採取反制措施。

綜合媒體報導，微信向被強制登出的印度用戶發送通知表示：「根據印度法律，我們目前無法為您提供微信服務。我們重視每一位用戶，而數據安全和私隱對我們來說是最重要的。我們正在與相關部門接觸，希望未來能夠恢復服務。」但截至目前，微信印度官方未對此事置評。

印度商戶主要靠微信與中國商人聯繫，不少印度人為防止業務「失聯」，紛紛在微信朋友圈留下自己的電話，郵箱。在印華人也受到影響，一位居住在新德里衛星城古魯格拉姆的中國人表示：「沒有微信會妨礙我們在印度的社交和專業交流。由於我們不使用電子郵件進行官方交流，我們與中國總部的聯繫已經被切斷。」

值得注意的是，受影響的都是用印度本地號碼註冊的微信用戶，而使用中國手機號註冊的微信，或重新綁定中國手機號，依然能正常使用，功能不受影響。

騰訊2012年到印度建立微信運營團隊，在印度也約2500萬名用戶。隨著近日中印關係惡化，印度當局上月29日以有危害主權為由，宣布封殺59款中國App，這是在印度擁有1.3億用戶的中國UC瀏覽器（UCBrowser）之後，中國又一個App主動在印度「下架」。

印度 微信

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