員工控UC散布假新聞、不當解雇 印度法院傳喚馬雲

中印衝突延伸至商業訴訟，路透報導，印度法院已向阿里巴巴及其創始人馬雲發出傳票，因阿里旗下UCWeb的前印度員工稱，自己因為反對公司應用程序中的虛假新聞而被錯誤解雇，因而發起訴訟。

綜合媒體引述路透報導稱，印度法院的一份落款為7月20日的文件顯示，UC Web前員工帕馬(Pushpandra Singh Parmar)稱，公司曾經審查過對中國不利的內容，其應用程式UC Browser和UC News發布的假新聞導致社會和政治動盪。

路透取得的200多頁法庭文件中，包括帕瑪爾稱是假新聞的UC News APP上的貼文，其中2017年的一則以印度文寫下的貼文標題為：「今天午夜起禁止發行2000盧比面額的鈔票」； 另一篇2018年貼文標題為：「剛才印度和巴基斯坦之間爆發戰爭」。事實上，印度並未禁止發行2000盧比紙幣，2018年印度和巴基斯坦間也未交火。

此外，還有所謂的「敏感詞列表」，包含用印度文和英文寫有「印中邊界」、「中印戰爭」的關鍵字，法院文件指出，這些都是UC Web用來審查其印度平台上的內容，文件中稱：「為了控制任何針對中國的新聞內容，所以開發了審查系統，會自動／手動拒絕發佈這些敏感詞彙及內容。」

路透表示，無法獨立核實法庭文件中聲明的真實性。中國駐新德里大使館、中國外交部以及印度信息技術部均未回應置評請求。

帕瑪要求獲26.8萬美元賠償。法院方面已向阿里巴巴、馬雲等十幾位個人或公司發出傳票，要求他們本人或通過律師在7月29日出庭，並要求被告公司及其高層於30天內作出書面回應。

據第一財經報導，阿里巴巴市場公關委員會主席王帥26日在朋友圈留言證實，UC印度「確實收到上述通知」，正在按流程處理，「至於馬雲知不知道我還不清楚。他退休後越來越難找了，我都找了一天了，今晚去HHB酒吧找找啊」，還呼籲廣大網友一起幫忙「尋人」。

UC印度發布聲明稱，該公司「對印度市場和當地員工福利的承諾堅定不移，其政策符合當地法律。我們無法就正在進行的訴訟置評」。但阿里巴巴26日表示，此聲明並非阿里巴巴官方回應。

印度信息技術部上月29日宣布禁用59款中國App，包括UC瀏覽器、抖音國際版TikTok、微信、QQ等涵蓋各類用戶和用途的應用。印度政府稱此舉係出於安全考量。