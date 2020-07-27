美監管趨嚴 北京：引導中概股回歸A股

美國監管趨嚴，中概股掀起回歸浪潮，北京市地方金融監督管理局今（27）日宣布，北京將對符合條件的中概股，支持其回歸A股或港股發展；暫不符合條件的，北京企業上市綜合服務平台可以提供全面服務。

今年以來，海內外疫情形勢對企業發展造成不小的影響，部分企業放緩上市步伐。加上，自瑞幸咖啡爆出業績造假以來，美國監管態勢從嚴，中概股重新成為做空箭靶，現有中概股發展及未來中企赴美上市受到較大影響。

新京報報導，北京將加強與證監會等監管部門的溝通，爭取頒布相關支持政策，在新三板或其他板塊進行試點，引導中概股回大陸發展。

北京金融監管局表示，接下來還將在堅持抗疫的同時促進發展，繼續推動北京市優質科創企業根據自身發展實際，選擇境內外合適的資本市場融資。