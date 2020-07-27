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上半年大陸全國規模以上工業企業 利潤降12.8%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
上半年，大陸全國規模以上工業企業利潤總額人民幣2兆5,114.9億元，年降12.8%。大陸國家統計局
上半年，大陸全國規模以上工業企業利潤總額人民幣2兆5,114.9億元，年降12.8%。大陸國家統計局

大陸國家統計局今（27）日公告，上半年，大陸全國規模以上工業企業利潤總額人民幣2兆5,114.9億元，年降12.8%，降幅比前五月收窄6.5個百分點。

中新網報導，上半年，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業利潤總額人民幣6,614.1億元，年降28.5%；股份制企業利潤總額人民幣1兆8,247.1億元，下降13.7%；外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣6,486.4億元，下降8.8%；私營企業利潤總額人民幣7,119.8億元，下降8.4%。

上半年，採礦業利潤總額人民幣1647.0億元，年降41.7%；製造業實現利潤總額人民幣2兆1,223億元，下降9.8%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額人民幣2,245.0億元，下降8.7%。

上半年，在41個工業大類行業中，九個行業利潤總額年增加，一個行業持平，31個行業減少。

上半年，大陸規模以上工業企業營業收入人民幣46.31兆元，年降5.2%；發生營業成本人民幣39.16兆元，下降4.7%；營業收入利潤率為5.42%，年降0.48個百分點。

主要行業利潤情況，計算機、通信和其他電子設備製造業利潤總額年增27.2%，專用設備製造業增20.7%，農副食品加工業增14.8%，石油和天然氣開採業下降72.6%，下降幅度最大；汽車製造業下降20.7%。

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