大陸玩具 網上銷售不減反增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

今年以來，受經濟下行、肺炎疫情爆發等因素影響，大陸外貿進出口受到衝擊。中國大陸玩具業也受到明顯影響。不過，中國大陸玩具網上銷售不僅沒有下降反而增長迅速。

中新社報導，廣東省玩具協會會長李卓明25日說，年初為防止疫情蔓延，不少玩具企業一度停擺，但隨著疫情逐步緩解，4月開始中國大陸玩具銷售率先顯現回暖態勢，六一兒童節前甚至出現銷售小高潮。

具行業風向標意義的深圳國際玩具展，在延期近半年後，確定將於8月6日至8日重新開展。廣東省玩具協會是該展會的主辦機構之一。李卓明表示，本屆展會將有1300多家展商參與，數以萬計新品將會首次集中展示。

深圳是中國大陸電商和跨境電商產業的主要聚集地之一，僅跨境電商小賣家已經超過15萬家。李卓明預計，將有大批電商、跨境電商到本屆深圳國際玩具展參觀採購，與數千玩具企業積極對接，中國大陸玩具產業領先世界的優勢短期內不會改變。

疫情期間，大陸主流電商平台淘寶、天貓、京東等，今年一季度玩具銷售數據明顯增長，京東銷售同比上升55.2%。

據廣東省玩具協會綜合研判，2019年中國大陸玩具網上銷售占比估算達35%，約為297億元人民幣。今年疫情爆發，促使更多的民眾消費習慣改變，預計未來玩具網上銷售占比會進一步提高。

世界玩具市場上超過70%的產品由中國大陸製造。今年上半年中國大陸玩具同比下降9%。不少玩具企業的外貿訂單被取消或擱置。廣東玩具產能占全中國大陸七成，7月，廣東省玩具協會調研顯示，受訪企業63.6%反饋生產訂單不足，訂單不足普遍達30%。

為了打破困局，玩具企業積極尋找突破口，發力跨境電商領域。不但傳統跨境電商平台阿里巴巴、亞馬遜、eBay、速賣通等的玩具銷售大幅增長，新型電商渠道諸如臉書、抖音、微信、微博朋友圈等也異軍突起，有企業通過網絡一分鐘就賣出1萬套積木。

電商 廣東

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