賀蘭山東麓佳釀 聞香世界

從寧夏首府銀川市出發，一路向西，遠處的賀蘭山腳下曾是寸草不生的戈壁灘，如今卻種植著57萬畝釀酒葡萄。瑪瑙般晶瑩剔透的葡萄、風格各異的精美酒莊，成為最獨特的風景線。「地處北緯38度的賀蘭山東麓是釀酒葡萄種植的天賜寶地。」寧夏賀蘭山東麓葡萄產業園區管委會主任助理馬永明說。

中新社報導，寧夏日照充足、晝夜溫差大，其得天獨厚的地理環境使得葡萄產量高、品質優。赤霞珠、蛇龍珠、馬瑟蘭、霞多麗等十餘個國際知名品種，在寧夏均有大面積種植。「與法國波爾多不同，我們因地制宜，總結出一套區別於歐美產區的埋土防寒越冬、高效節水一體化栽植技術。」馬永明說。

從不被熟知到享譽世界，1980年代起步發展的寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區，2010年以前，並沒有什麼名氣。2011年5月17日，在倫敦國際葡萄酒展會上公布「品醇客」世界葡萄酒大賽評選結果中，首次參評的寧夏賀蘭晴雪酒莊2009年份加貝蘭葡萄酒獲得中東、遠東及亞洲地區最高獎項—大賽金獎，葡萄酒界一片譁然：東方還有適合釀造葡萄酒的土地嗎？

帶著疑問，世界葡萄酒大咖們不遠萬里到賀蘭山東麓。當看到戈壁灘上的葡萄藤，嚐到獨具風味的寧夏葡萄酒後，「世界葡萄酒地圖」編撰者、國際葡萄酒大師傑西絲‧羅賓遜發出感嘆：「寧夏是中國最具潛力的產區。毋庸置疑，中國葡萄酒的未來在寧夏。」

目前，寧夏葡萄酒產業每年為生態移民提供就業崗位12萬個，工資性收入約9億元（人民幣，下同），當地農民收入中的三分之一來自葡萄產業。

截至去年底，賀蘭山東麓年產葡萄酒1.3億瓶，綜合產值達260億元，先後有50多家酒莊的960多款葡萄酒獲得國際國內大獎，葡萄酒遠銷德國、美國、比利時、澳大利亞等30多個國家和地區。寧夏提出，要讓葡萄酒產業更紅火，集中力量把葡萄酒產業打造成千億級產業。

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