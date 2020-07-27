酒鋼智造翻轉 行銷20多國

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

扎根戈壁灘62載的中國酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司是大陸西北規模最大的鋼鐵聯合企業。如今，智能化建設和多元創新發展成為企業底氣，該公司產品已應用於亞洲、歐洲、美洲等20多個國家和地區。

中新社報導，談及鋼城發展歷程，酒鋼發展規畫部部長陳平說，該企業始建於1958年，是大陸國家規畫建設的第四家鋼鐵聯合企業，「飛沙走石的戈壁灘，除了嘉峪關關城，就是酒鋼的廠房，加之原料運距大、企業成本過高、市場需求量小等，發展備嘗艱辛。」直到1970年，設廠12年後出鐵，1985年出鋼，2000年集團公司完成上市。

1990年代中期，大陸城市化進程加快，鋼材市場需求倍增，酒鋼生產的中厚鋼板被喻為企業的「印鈔機」。但酒鋼並未一帆風順。2015年，酒鋼全年虧損近90億元人民幣，出現「鋼材不如白菜價」的窘境。

「破解資源綜合利用難題是關鍵。」陳平說，2016年以來，酒鋼開發周邊國家和地區的原料生產地，從蒙古國、哈薩克、澳大利亞等地進口鐵礦、焦煤等原料；加大技術創新提高自有鐵礦石的利用水平，填補因環保限採、貧化難選等引起的區域原料短缺。

「科技創新已經讓酒鋼嘗到了甜頭。」陳平說，2019年，企業開發超級雙相不銹鋼、鍍鋁鋅彩色鍍層板、高壽命鋁電解槽用鋼等37個產品；核用不銹鋼產品還應用「華龍一號」海外首堆核電站；不銹鋼手機用材，成為國際高端手機製造商指定供貨商。

酒鋼集團制定的「十四五」發展規畫中提出，推動5G網絡、工業互聯網、大數據中心、人工智能等新一代信息技術與傳統製造業深度融合；推進企業信息化建設，促進傳統產業產線數字化；推廣無人化技術，加快智能化改造進程。

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