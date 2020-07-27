台青永泰基地 助福建農村建設

福建省永泰縣台灣青年創業基地揭牌儀式暨兩岸創業青年交流座談會在24日永泰縣舉行。近年來，鄉村振興成為推動兩岸融合發展的主軸和品牌。台灣青年創業基地一期先行落地永泰縣。截至目前，8家台青創業企業落地，總註册資本7750萬元人民幣。

「我來永泰這個地方，是因為農副產品質量非常上乘。」今年是33歲的台青楊棋崴第七年「登陸」，他每年三、四月都會來到永泰收購青梅，再加工出口到日本，這些青梅都得到海外市場很好的認可。

「永泰的青梅質量非常高，很可惜沒有把青梅文化推廣出去。」在他看來，永泰有非常好的農業資源，他正在大陸推銷青梅製品，傳播青梅文化，希望開拓出一片屬於自己的休閒食品市場。

中新社報導，福建福州永泰縣是一個遍種梅樹和李樹的林業縣，也是泉脈豐富的溫泉之鄉。近年來，永泰引進台灣建築師、規畫師，在嵩口鎮、同安鎮、長慶鎮等地開展村莊規畫設計諮詢「陪護式」服務，推動鄉村振興。

福州陽光學院台籍教師馬彥彬與其他台籍教師組成鄉創團隊，深耕福建鄉村建設，協助西安村與尾林村開展村落風貌改建。「鄉村建設不僅僅是基礎設施、城鄉風貌，更關鍵的是它從1.0邁向2.0在產業、文化、生態等方面需要持續的提升、有效的治理，還有很多工作需要進行。」馬彥彬說。

馬彥彬認為，這些工作是台籍老師、青年可爭取的機會，希望未來有更多的台胞可以由「受惠者」變「施惠者」，實現兩岸融合發展，互利共贏。

「大陸正在飛速發展，需要大量的人才，兩岸同文同種，捨我其誰？」台籍教師、福建工程學院副教授張示霖笑稱。在他看來，台灣鄉村建設早於大陸多年，「我們累積了非常多的經驗，也希望能在大陸找到更多的發揮空間」。

永泰縣台企數量增長明顯。截至2020年7月，全縣登記在册的台資企業22家，同比增長214%。其中屬於台灣青年創業企業15家，占68.1%。