馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

路透報導，印度法院針對阿里旗下UC瀏覽器前雇員訴訟案，已對阿里巴巴創始人馬雲發出傳票。阿里巴巴市場公關委員會主席王帥今（26）日在朋友圈留言，UC印度確實收到通知，公司正在按流程處理。至於馬雲知不知道還不清楚。他退休後越來越難找了，都找了一天，今晚去HHB酒吧找找。

澎湃新聞報導，王帥還呼籲網友一起幫忙「尋人」，他稱，HHB酒吧現在全國開了好幾個啊，大家一起幫幫忙（找找）」

馬雲於2019年在杭州創辦HHB音樂酒吧，HHB意為平頭哥，而該酒吧logo也同樣為平頭哥。

路透社在報道稱，這名UC瀏覽器前雇員因對公司應用程序上的「審查制度」和「虛假新聞」內容提出反對而遭到解雇。目前他正向阿里巴巴尋求26.8萬美元的賠償金。

法庭文件顯示，印度法官已向阿里巴巴、馬雲，還有十多名個人或公司發出傳票，要求他們在7月29日出庭或通過律師出庭，並要求該公司及其高管在30天內提出書面答覆。