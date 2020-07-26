快訊

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除有規模4以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲。新華社
阿里巴巴創始人馬雲。新華社

路透報導，印度法院針對阿里旗下UC瀏覽器前雇員訴訟案，已對阿里巴巴創始人馬雲發出傳票。阿里巴巴市場公關委員會主席王帥今（26）日在朋友圈留言，UC印度確實收到通知，公司正在按流程處理。至於馬雲知不知道還不清楚。他退休後越來越難找了，都找了一天，今晚去HHB酒吧找找。

澎湃新聞報導，王帥還呼籲網友一起幫忙「尋人」，他稱，HHB酒吧現在全國開了好幾個啊，大家一起幫幫忙（找找）」

馬雲於2019年在杭州創辦HHB音樂酒吧，HHB意為平頭哥，而該酒吧logo也同樣為平頭哥。

路透社在報道稱，這名UC瀏覽器前雇員因對公司應用程序上的「審查制度」和「虛假新聞」內容提出反對而遭到解雇。目前他正向阿里巴巴尋求26.8萬美元的賠償金。

法庭文件顯示，印度法官已向阿里巴巴、馬雲，還有十多名個人或公司發出傳票，要求他們在7月29日出庭或通過律師出庭，並要求該公司及其高管在30天內提出書面答覆。

中印邊境衝突轉向商業領域，6月29日，印度信息技術部宣布禁用59款大陸App，包括UC瀏覽器、抖音國際版TikTok、微信、QQ等涵蓋各類用戶和用途的應用。

阿里巴巴市場公關委員會主席王帥今（26）日在朋友圈留言，UC印度確實收到通知，公司正在按流程處理。至於馬雲知不知道還不清楚。他退休後越來越難找了，都找了一天，今晚去HHB酒吧找找。微信朋友圈
阿里巴巴市場公關委員會主席王帥今（26）日在朋友圈留言，UC印度確實收到通知，公司正在按流程處理。至於馬雲知不知道還不清楚。他退休後越來越難找了，都找了一天，今晚去HHB酒吧找找。微信朋友圈

印度 微信

延伸閱讀

【今日精摘】印度法院傳喚馬雲／美中貿易代表有望8月會晤

曾是擘畫300年願景的產業先知 孫正義如何一夕跌落神壇

軟銀減持阿里 今年來套現4,000億

馬雲套現高達人民幣430億 罕見大舉減持阿里股票

相關新聞

馬雲遭印度法院傳喚 阿里公關妙回：去酒吧尋人

路透報導，印度法院針對阿里旗下UC瀏覽器前雇員訴訟案，已對阿里巴巴創始人馬雲發出傳票。阿里巴巴市場公關委員會主席王帥今（...

港區國安法實施後 香港會成為新加坡嗎？

新加坡和香港這兩個貿易中心早就經常被人比較。近來所發生的事件則讓人們意識到了兩者間的尖銳反差：由於中國實施港區國安法，香港正面臨市民自由遭閹割的新時代。

路透：阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚

路透26日報導稱，一分印度法院的文件顯示，印度首都新德里的一家法院因一起訴訟案，已對阿里巴巴創始人馬雲作出傳喚。

靠攏90後消費者 老店全聚德能回春？

北京烤鴨名店全聚德日前宣布取消服務費、降價等三招救市，試圖挽救上半年預虧1.4億元至1.5億元人民幣的業績。業內人士表示，全聚德的確該放下身段改變了，升級迭代是必選動作，解決消費端的痛點是關鍵，最終還要看消費者是否願意為此「買單」。

被嫌太貴、慘虧1.5億元…全聚德取消服務費

原本業績就持續下滑、加上疫情衝擊，北京知名餐廳全聚德半年業績預告顯示，上半年公司預虧區間為1.4億元至1.5億元人民幣。全聚德因此在日前宣布全面取消服務費、調降烤鴨價格、調整北京地區菜單，試圖放低名店身段擁抱大眾消費。

貝殼赴美IPO 拚今年最大案

在中概股遭遇信任危機，紛紛回歸港股上市之際，大陸最大的房屋交易和服務平台貝殼集團24日晚間向美國證券交易委員會提交IPO...

A股震盪 大股東爆減持潮

隨著A股市場震盪，上市公司大股東減持也方興未艾，據統計，7月以來，股東減持A股金額已超過人民幣600億元（約新台幣2,5...

陸7月PMI 將續擴張

大陸國家統計局將於31日發布7月製造業採購經理人指數（PMI），市場預計將較6月微幅下滑0.1個百分點至50.8，但仍高...

再撤資？ 李嘉誠賣成都樓盤 獲利4.9億美元

香港首富李嘉誠家族名下的長實集團附屬公司HLV及Chinex將位於四川成都的南城都匯的住商項目，以10.1億美元（約78.47億港元）出售給禹洲集團控股50%的公司，預計將獲得38.11億港元（約4.9億美元）的收益。

韓正要求「繃緊房地產調控這根弦」東莞隨即強化調控

大陸國務院副總理韓正24日主持召開房地產工作座談會時要求，「時刻繃緊房地產調控這根弦」，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的...

大陸指控滙豐參與美國構陷孟晚舟 深圳一支行將關閉

滙豐銀行在中國市場正面臨有史以來最嚴峻的考驗。《人民日報》旗下的「人民網」，24日傍晚發表一篇長約3,500字的報導，指...

李嘉誠賣成都房產 估賺147億

李嘉誠家族名下的長實集團附屬公司HLV及Chinex將位於四川省成都市的南城都匯的住商項目，出售給禹洲集團控股50%的公...

熱門新聞

挑釁？解放軍南海打靶 美軍機插一腳

秦淮河汛情告急…大壩卻被「挖空」蓋餐廳

警惕防範！長江今年第3號洪水將至

路透：阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚

一輛中巴駛入美駐成都總領館 現場安保嚴加防範

「別讓美抓到把柄」…中喝采美撤館 胡錫進：民間吃瓜就好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。