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路透：阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚。環球網
阿里巴巴創始人馬雲被印度法院傳喚。環球網

路透26日報導稱，一分印度法院的文件顯示，印度首都新德里的一家法院因一起訴訟案，已對阿里巴巴創始人馬雲作出傳喚。

環球網引述該報導稱，一名曾供職於阿里巴巴旗下UC 瀏覽器的印度僱員起訴稱，他因對公司應用程序上的審查制度和虛假消息內容提出反對，結果遭到解僱。

這名前員工還拿出了一些截圖作為證據，稱上面顯示阿里巴巴旗下的UC News App發布了關於印度的假新聞，尤其是標題部分。

他還稱一款名為UC Web的應用會審查包含有諸如中印邊境、中印戰爭這種關鍵詞的內容。

法庭文件顯示，新德里衛星城古魯格拉姆一家地方法院的民事法官已向阿里巴巴、馬雲，還有十多名個人或公司發出傳票，要求他們在7月29日出庭或通過律師出庭。

此前在6月29日，印度電子資訊技術部以安全擔憂為理由宣布禁止包括UC News、UC 瀏覽器、TikTok、微信、微博在內的59款中國應用。

印度 新德里 微信

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