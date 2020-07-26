靠攏90後消費者 老店全聚德能回春？

北京烤鴨名店全聚德日前宣布取消服務費、降價等三招救市，試圖挽救上半年預虧1.4億元至1.5億元人民幣的業績。業內人士表示，全聚德的確該放下身段改變了，升級迭代是必選動作，解決消費端的痛點是關鍵，最終還要看消費者是否願意為此「買單」。

北京商報網報導，目前全聚德的菜品價格與原來相比降低了不少。以烤鴨為例，之前一隻烤鴨288元，現價258元一隻。除了價格下調，菜單設計也進行了更新，開始向年輕化靠攏。

根據財報顯示，2017至2019年，全聚德的淨利潤分別為1.36億元、7304萬元、4462萬元，同比分別下降2.57%、46.29%、38.9%。同時，此次疫情也帶來了重創，全聚德表示，2020年1月下旬以來，公司所屬直營門店堂食接待人數大幅下滑，尤其二季度北京地區疫情出現反彈後，在京主力門店營業收入在取得一定恢復的情況下再次受到衝擊。

北京商業經濟學會常務副會長賴陽表示，近年來全聚德的價格一直是按照頂級的北京烤鴨的餐飲水平來定價，但從這些年的運營管理上來看，得到的消費者評價並不理想。

全聚德在對深交所2019年年報問詢函的回復中也表示，從內部來看，產品和服務滯後於市場需求，特別是「90後」和「00後」消費群體的興起，全聚德的餐飲及包裝食品因陳舊、創新不足、調整緩慢等問題，與年輕顧客的消費認知形成了差距。

從目前全聚德的調整變化可以看出，多渠道、年輕化、親民路線是接下來全聚德轉型創新的重心。在業內人士看來，與消費需求不匹配是其市場流失的重要原因。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，全聚德轉型升級最大的挑戰就是管理層的經營思路、經營理念以及整體的機制和體制非常僵化；另外，頂層設計不創新、機制體制不創新，將很難對接新生代消費群體。