被嫌太貴、慘虧1.5億元…全聚德取消服務費

原本業績就持續下滑、加上疫情衝擊，北京知名餐廳全聚德半年業績預告顯示，上半年公司預虧區間為1.4億元至1.5億元人民幣。全聚德因此在日前宣布全面取消服務費、調降烤鴨價格、調整北京地區菜單，試圖放低名店身段擁抱大眾消費。

北青網報導，全聚德集團總經理周延龍24日在156周年活動現場宣布，未來除部分特殊場景外，全面取消服務費；在保證鴨源質量的同時，下調烤鴨價格；調整北京地區菜單。周延龍表示，「總體來看，全聚德菜價整體下調大約10%至15%」。

周延龍表示，全聚德作為北京名片沒有問題，但是在服務本地消費者方面做得不夠好。現階段全聚德外埠門店運營表現好於北京市場，全聚德的目標是通過各種舉措重新贏得北京消費者。

報導指出，除了價格調整，全聚德還推出了會員特惠價，以及一人份的烤鴨套餐。

今年上半年疫情因素導致到店吃飯客流大幅減少，全聚德開始做外賣。數據顯示，即使進入疫情相對平穩的時期，外賣貢獻收入占比也達到10%至20%之間，比疫情前顯著提升。

此外，食客們對全聚德餐品和服務的吐槽不少，在社交平台及媒體上，全聚德一直因收取10%到15%的服務費備受爭議，此次全聚德將全面取消服務費。

周延龍日前也坦承，全聚德「在某些方面不夠迎合年輕消費者，不夠接地氣，和市場有些脫節」。他解釋，以後服務將刪繁就簡，一改過去那種「宴會式」服務，為消費者提供更親近、標準化的大眾服務，希望年輕人能把全聚德作為就餐的一個選項。