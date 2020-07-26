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大陸昨新增確診46例 含本土35例

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸昨新增確診46例，含本土35例。圖／新華社
大陸昨新增確診46例，含本土35例。圖／新華社

據大陸官方通報，大陸昨新增確診病例46例，其中境外移入病例11例（內蒙古5例，廣東3例，天津1例，福建1例，山東1例），本土病例35例（新疆22例，遼寧13例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（內蒙古1例，上海1例）。

大陸當日新增治癒出院病例19例，解除醫學觀察的密切接觸者673人，重症病例較前一日增加7例。

大陸境外移入現有確診病例82例（其中重症病例2例），現有疑似病例3例。累計確診病例2045例，累計治癒出院病例1963例，無死亡病例。

截至7月25日24時，大陸現有確診病例288例（其中重症病例18例），累計治癒出院病例78908例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83830例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者779000人，尚在醫學觀察的密切接觸者11762人。

此外，大陸新增無症狀感染者68例（境外移入8例）；當日轉為確診病例17例（無境外移入）；當日解除醫學觀察10例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者292例（境外移入91例）。

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