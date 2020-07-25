快訊

藍：這兩人作育綠英才無數 潘孟安論文46％涉抄

雨彈升級！16縣市豪雨大雨特報 北北基達豪雨等級

再撤資？ 李嘉誠賣成都樓盤 獲利4.9億美元

世界日報 / 記者林宸誼／香港25日電
香港長和集團高級顧問李嘉誠 中新社
香港長和集團高級顧問李嘉誠 中新社

香港首富李嘉誠家族名下的長實集團附屬公司HLV及Chinex將位於四川成都的南城都匯的住商項目，以10.1億美元（約78.47億港元）出售給禹洲集團控股50%的公司，預計將獲得38.11億港元（約4.9億美元）的收益。

澎湃新聞報導，值得注意的是，長實集團和禹洲集團的這筆交易中，是以雙方互相提供貸款的方式進行。

按照公告內容，長實向買方禹洲墊付3.43億美元貸款 ，作為買方支付部分代價的資金，利息按照倫敦銀行同業拆息加年息5.5%的年利率計算。

長實表示，這次出售的項目為成都南城都匯的住商項目有2萬3253戶，包括第一期至第八期的住宅、商業項目以及停車場，在之前的銷售活動中已售出1萬6503戶，最近出售的部分涉及剩餘6750戶及部分車位。

長實將在項目公司中保留一名董事，將協助項目營運，住宅項目也在將精裝修升級後推出市場。

近幾年，李嘉誠頻繁出售長實在內地和香港的資產，套現超過人民幣千億元（約142.7億美元）。

例如2019年10月，長實集團以超過人民幣40億元（約5.7億美元）的交易總價，向融創中國出讓大連（樓盤）西崗項目；2016年10月，長江實業地產發布公告，以人民幣200億元賣掉了上海陸家嘴的「世紀匯」綜合體，這也是李嘉誠在內地出售的最大一筆物業；2014年11月，李嘉誠以人民幣39.1億元賣掉了重慶大都會。

一邊是頻繁出售內地項目，另一邊是李嘉誠大手筆的在英國進行投資。

李嘉誠十年前以10億英鎊投資的英國倫敦泰晤士河大型地產項目東倫敦康沃斯碼頭，近期終於獲得英國政府批准動工興建。

2019年8月，李嘉誠斥資46億英鎊，全資收購英國最大酒吧營運商greene king（格林王）。

如今，李嘉誠家族在英國的資產涵蓋供水、供電、天然氣輸送、鐵路、通訊、零售等多個領域，控制著英國超過40%的電信市場、約四分之一的電力分銷市場、近三成的天然氣供應市場、近三分之一的碼頭等。

李嘉誠

延伸閱讀

李嘉誠賣成都房產 估賺147億

關成都領館…網民：別把火鍋祕方給偷走了

中國要求關閉 美駐成都總領事館是非不斷

香江風情／涼了中環 熱了倫敦

相關新聞

大陸指控滙豐參與美國構陷孟晚舟 深圳一支行將關閉

滙豐銀行在中國市場正面臨有史以來最嚴峻的考驗。《人民日報》旗下的「人民網」，24日傍晚發表一篇長約3,500字的報導，指...

韓正要求「繃緊房地產調控這根弦」東莞隨即強化調控

大陸國務院副總理韓正24日主持召開房地產工作座談會時要求，「時刻繃緊房地產調控這根弦」，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的...

再撤資？ 李嘉誠賣成都樓盤 獲利4.9億美元

香港首富李嘉誠家族名下的長實集團附屬公司HLV及Chinex將位於四川成都的南城都匯的住商項目，以10.1億美元（約78.47億港元）出售給禹洲集團控股50%的公司，預計將獲得38.11億港元（約4.9億美元）的收益。

李嘉誠賣成都房產 估賺147億

李嘉誠家族名下的長實集團附屬公司HLV及Chinex將位於四川省成都市的南城都匯的住商項目，出售給禹洲集團控股50%的公...

投資人促賣TikTok股權 字節跳動執行長拒絕

字節跳動的全球化戰略遭遇前所未有的挑戰，包括紅杉資本在內的風險投資人，催促字節跳動CEO張一鳴，將旗下TikTok（抖音...

Burberry攜騰訊 深圳開精品店

英國百年精品Burberry昨（24）日官方微博宣布，和騰訊攜手戰略合作打造的奢侈品行業首家社交零售精品店「Burber...

京東健康事業 擬赴港上市

京東集團今年6月18日在香港完成了第二次上市，路透旗下IFR報導，京東正計劃分拆京東健康赴港上市，籌資最少10億美元，相...

兩岸人物／泰格創辦人 從不開除員工

已在A股上市的泰格醫藥7月19日通過港交所聆訊（上市審查），拿下H股掛牌的門票，預計7月28日起招股，計劃集資10億至1...

兩岸人物／海能達董座 打造通信巨頭

海能達董事長陳清州19歲開始賣對講機，至今已36年了；創業至今，讓他感悟最深的就是他從沒改行過，只做這一件事，且專心做好...

中美關係緊張 A股資金大逃殺下跌3.86%

中美關係緊張，陸股今天大幅下探，上證收盤失守3200點關卡，盤中一度跌逾4%，最終收跌3.86%。北向資金大舉出逃逾百億...

美國首次以「人民幣匯率低估」 對大陸展開反補貼調查

針對美國商務部近日宣布，決定對原產於中國的紮帶（束線帶）產品發起反傾銷反補貼調查，並就「人民幣匯率低估」項目發起調查。大...

進博會境外雲招商 在南韓舉行

第三屆中國國際進口博覽會將於今年11月在上海舉行。本屆的「境外雲招商」推介會日前在韓國首爾舉行，近300家韓國企業線上參...

熱門新聞

退伍軍人殺妻碎屍 鏡頭前淡定分析枕邊人失蹤

大陸指控滙豐參與美國構陷孟晚舟 深圳一支行將關閉

江蘇女欠5萬人民幣無力還債以身相許 婚後月餘閃離求分割財產

喝湯驚見「整隻蝙蝠」 武漢男嚇壞：有頭有耳有翅膀！

開房紀錄外洩！遭丈夫歐打要求離婚 女子告酒店判決出爐

範圍大、威力大…共軍南海打靶 假想敵美澳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。